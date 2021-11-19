歐洲疫情再起　歐盟藥管局：須縮小疫苗接種差距

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他說，有些歐洲國家的接種率依舊「低到令人無法接受」，許多人口沒有防護力，包括50歲以上有風險的族群。
他說：「我們不應忘記，我們應該縮小這個差距，以確保盡可能最多的民眾會接種疫苗。」
但卡瓦列里警告，「眾所周知，沒有任何疫苗百分之百有效」，因此各國應採取其他措施，以防病毒在有風險的冬季傳播。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
隨著兒童確診病例激增，歐盟藥管局表示，該局可望下週就決定，是否批准為5到11歲兒童施打美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech合力研發的疫苗。
卡瓦列里說，「考量到許多會員國的情況嚴重」，總部設於荷蘭阿姆斯特丹的歐盟藥管局也將自明天起，審核輝瑞的抗COVID-19新藥。
至於默沙東集團（Merck & Co.）研發的治療藥物可能會在年底獲得批准使用。（譯者：張曉雯/核稿：張佑之）1101119