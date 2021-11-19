專訪／百白坦言有外貌焦慮 街頭爆哭認「不配擁有美好」
33歲的女星百白出道10年，一直到今年以許富翔執導的黑色喜劇《詭扯》拿下台北電影獎「最佳女配角獎」，才終於嶄露頭角，讓她的演藝之路撥雲見日。百白自認不是典型美女，但總是扮演丑角的她卻從來沒有懷疑過自己的美。百白坦言也有自卑的時候，認為自己不配擁有精品，更自責造型團隊很難幫她找到願意商借的贊助商，但隨著獎項加持、越來越多的網友留言支持鼓勵，也讓百白越來越懂得愛自己。
記者臺孝婷/專訪
2021-11-19 19:30:00
從劇場出身的百白坦言自己有外貌焦慮，因為太常被廠商或是網友批評長相，所以出席活動或是典禮時，都想盡辦法要盛裝打扮，甚至曾被罵像殭屍、猴子、好白，「那些禮服穿過一次就不能再穿，我們是窮困的劇場演員，真的沒有籌碼去做這件事。」百白舉例，在今年台北電影獎舉辦前夕，她為了買一雙能搭配上造型師好不容易商借到的禮服，特地跑去東區和信義區百貨公司買禮鞋，「那些精品店我真的走不進去，一雙八、九千的鞋子我也刷不下去。」因為不知道到底會不會得獎，如果花了一大筆錢，到最後卻是一場空，連上台講感言的機會都沒有怎麼辦？
百白無奈地說，但鞋子還是很重要，因為走紅毯時一定會露出來，在天人交戰的情況下，百白最後直接在百貨公司裡爆哭，「我後來釐清是什麼原因，我覺得那是自我認同的問題，我覺得我不配擁有這個美好，我沒有資格擁有一雙這麼漂亮的鞋子 。」最後是經紀人請造型師一起幫忙準備，才讓百白能漂漂亮亮地走上台北電影獎紅毯，並奪下「最佳女配角獎」。百白謙虛地表示，她事後有上網看網友的評價，終於幾乎都是好評，大家不再只注意她外型，這一切都要感謝她的造型團隊。
讓百白順利鑲金的電影《詭扯》上映後大受好評，她笑說劇組太開心，所以拍攝時沒有遇到特別難的部分，印象最深刻的是她在山林中拍攝的殺青戲，當時漆黑的深夜還下著雨，那場戲百白情緒起伏很大，「我好像驚動到山靈，後來要一直抱著一棵樹才能平靜下來，我自己也有點嚇到。」直到回家後三、四天，情緒才慢慢平復，百白形容當時的感覺：「整個量都散出去了！」現在《詭扯》全台放映中，百白透露心情有點緊張，因為這次是新的嘗試，「不知道自己的美好和別人的美好是不是一樣的。」