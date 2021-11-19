衛生福利獎章頒獎　陳時中自嘲：本來想唱歌　

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國立台灣大學醫學院附設兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎因協助制訂國家疫苗政策醫療健康指引，建構政府與民間溝通機制，提供醫學與傳染病防治專業建議與致力推動兒少福利、強化社會安全網計畫的國立台灣大學社會工作學系教授鄭麗珍同獲二等衛生福利專業獎章。
陳時中自曝23年前也曾獲得二等獎章，當時自認有為社會做了一些事情，這23年以來，他日日夜夜都在想何時能拿一等獎章，可是都沒有，換言之此獎頒發非常謹慎，一定要是有各樣功績、對社會有巨大貢獻才能獲獎，對獲獎者表達深切敬意。
談及模範公務員核選，陳時中透露「這是我最不喜歡批的文」，他解釋，雖然自己看文速度快，但因模範公務員有名額限制，難免有遺珠之憾，總要再三琢磨，也感謝各模範公務員成為大家學習的楷模。
典禮上邀請北區兒童之家進行開場表演，陳時中也自嘲本來想唱歌給大家聽，但後來覺得時空背景不合，笑稱等日後風頭過了再唱給大家聽。
李秉穎致詞時提到，從2003年SARS大家陷入恐慌，是台灣醫界努力根除、2009年H1N1肆虐，死亡人數不到50人，是歷年來死亡最少的流感季，而去年新冠肺炎爆發至今，台灣都沒有退縮，「我們是世界第一的成績」。
李秉穎進一步表示，他與美國專家視訊時，專家稱讚台灣是世界典範，無須用獨裁的封城手段就能有效控制疫情，為各國做了很好的示範。
不過李秉穎認為，還是有很多地方可以更好，並打趣台下的疾管署長周志浩、組長楊靖慧「看起來就很窮的樣子」，指出經費不足，許多公費疫苗接種計畫也必須持續尋找經費，「每年有600多名女性會死於子宮頸癌，這是我們不能忽視的事實」，期盼健保署可以寬宥經費，讓HPV疫苗等接種計畫能持續進行。
李秉穎喊話，即便經費受到限制，但台灣做的事會被世界各國看見，希望政府能更重視，也強調醫護人員會持續站在本位，不論何種疫情爆發，「我們都會站在第一線，我們不會退縮，我們會為了台灣民眾健康繼續努力。」
今年衛生福利專業獎章及模範公務人員推薦十分踴躍，經審查小組進行評選，在專業獎章部分，從49位受推薦人中選出最具貢獻者，核定國立臺灣大學醫學院附設醫院兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎等2人獲頒二等衛生福利專業獎章、東海大學食品科學系榮譽教授蘇正德等17人獲頒三等衛生福利專業獎章；在模範公務人員部分，則從衛福部近萬名職員之中，核定心理及口腔健康司科長李炳樟等10人獲選模範公務人員。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。