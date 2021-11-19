「辣台派開講」12月4日台北登場 綠催鐵粉投四個不同意
距離公投投票日僅剩不到1個月，民進黨持續舉辦「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，由於場子與天氣成反比，一場比一場熱，讓各界關注民進黨的後續計畫。民進黨副秘書長林鶴明告訴《NOWnews今日新聞》記者，黨中央的態度就是「大場不嫌多、小場不嫌小」，不論是立委，甚至是議員層級，能辦就都繼續辦；而號召網友、蔡英文鐵粉的「辣台派開講」確定將於12月4日在台北市舉辦，期盼再次透過線上與線下的串聯，讓更多人瞭解也願意在12月18日投下「四個不同意」。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-19 19:11:52｜2021-11-19 19:13:01
談到目前說明會的反應，林鶴明表示，昨天正副總統、行政院長都到基隆，會場準備的700個位置全滿，還再開了樓上讓支持者看，基隆市有157位里長，昨晚就到了147位，基層動員的能力很強。
林鶴明說，其實不只基隆，各縣市反應都是如此。要請民眾來聽說明會，大家的意願都蠻高的，「這代表民進黨的支持者都很關心公投」。
林鶴明表示，公投說明會持續在辦，除了原先預計的梯次先完成，目前許多地方都有再加場，黨中央的態度就是「大場不嫌多、小場不嫌小」，不論是立委，甚至是議員層級，能辦就都繼續辦。
至於接近投票日是否會有大型活動？林鶴明說，最後關頭的活動陸續要再討論，不過這會與議題走向與最後策略有所連動，還是會看最後需要再做決定。
另針對2020總統大選期間頗受好評的「辣台派開講」將重出江湖，林鶴明透露，時間就訂在12月4日，將會在台北市舉行。日前蔡英文的官方LINE有推出4項任務，只要完成任務即可優先獲得報名資格，3天內大家完成其中1項任務，共幫蔡英文增加了5000個LINE好友，由此可見，支持者動能蠻強的，鐵粉們都期待完成所有任務後收到報名資訊。
林鶴明進一步透露，此次「辣台派開講」不會像選舉時的「社群之夜」這麼大場，預計將以演講為主，當然也會有規劃一些表演，但比例上還是會以演講為重，整體內容一定會符合社群期待。