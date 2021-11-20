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梅克爾與魯卡申柯2度通話　白俄邊境移民營地清空

▲明斯克當局表示，白俄與波蘭邊界一個臨時移民營地已清空。（圖／美聯社／達志影像）
▲明斯克當局表示，白俄與波蘭邊界一個臨時移民營地已清空。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-20 08:26:36

（中央社明斯克19日綜合外電報導）白俄羅斯被控利用移民對歐盟發動混合戰；明斯克當局昨天表示，白俄與波蘭邊界一個臨時移民營地已清空，400多名未能越界進入歐盟的伊拉克人也已搭機返回家鄉。

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在德國總理梅克爾與白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）兩次通電話後，最近幾天，這場移民危機緩解的希望愈來愈大。

兩人的通話是魯卡申柯自去年爭議性選舉以來，首度與西方國家領導人對話。

主要是伊拉克庫德族的約2000人頂著低溫，被困在布魯茲基（Brouzgui）過境點附近樹林裡的一個營地數週，並希望越界進入歐盟成員國波蘭。

歐盟將此局面歸咎於白俄，並指控明斯克此舉是為報復歐盟對其祭出的制裁。白俄及主要盟友俄羅斯否認指控，並批評歐盟沒有接納尋求入境的移民。

然而，白俄羅斯邊防部隊昨天宣布，營地已被清空，移民「自願」前往附近的接待中心，他們在中心獲得熱食和取暖衣物。波蘭當局也證實營地已清空。

營地居住者重新安置到接待中心的同日，一架從白俄起飛並搭載431人的飛機，降落在伊拉克。航班起飛前一天，梅克爾與魯卡申柯進行第二度通話。

一名返國的營地居住者阿比（Arbil）告訴法新社：「情況非常糟糕，我們不得不吃草和樹葉，而且天氣很冷。」

魯卡申柯發言人艾斯蒙特（Natalya Eismont）昨天表示，包含在邊界者，白俄全國約有7000名移民；她說，如果移民願意，白俄會負責將5000名移民送回家，並稱梅克爾將與歐盟談判，建立通往德國的人道走廊。

不過，柏林否認與魯卡申柯就可能建立人道走廊達成任何協議，並稱德國「力挺」鄰國波蘭。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）先前警告，勿與明斯克直接談判，稱此舉將會讓魯卡申柯政權合法化。（譯者：張璦/核稿：劉學源）1101119

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