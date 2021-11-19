蘇揆視察屏東農科 潘孟安提出研發公司稅金要繳在屏東
行政院長蘇貞昌19日在縣長潘孟安陪同下，前往屏東農業生物科技園區視察國際保鮮物流中心，指示農委會加速打造農產品冷鏈物流體系，結合交通、觀光，農產品就更可以站上國際舞台，與全世界競爭，打造產業一條龍。潘孟安提出，農科內許多研發公司稅金繳向台北，請行政院協助，蘇貞昌允諾，相關單位想辦法，做到雨露均霑。
記者黃正忠／屏東報導
2021-11-19 22:30:00
蘇貞昌表示，農科園區應該更加速推動，保鮮物流對於農民很重要，未來才能在國際舞台上更有競爭力，蘇貞昌強調，日前在潮州鎮八爺段建設屏東縣農業國際化標準包裝加工場，導入外銷蒸熱檢疫及冷鏈體系、冷鏈物流，提升果品外銷量能。期盼未來透過中央與地方、內外銷通路冷鏈運銷環節打通，創造國際競爭力，打開日本、歐美及中東等國際市場。
潘孟安表示，農科提供設廠單一窗口服務，加上報關、檢疫等一站式便捷服務，還有低利貸款、產學合作等媒合，許多企業積極表達進駐及擴廠意願，也催生第二期的擴充計畫。
潘孟安強調，目前農科第二期已經展開招商，國際保鮮物流中心占地約3公頃，結合農產品出口與國內消費需求，導入冷鏈管理設施及改善現有冷鏈作業設備，增強新鮮農產品理貨與貯運能力。
潘孟安指出，國際保鮮物流中心規劃1347棧板冷藏空間、7800棧板冷凍空間、符合HACCP食品作業場規範，且日處理量達10噸的加工包裝空間，以及其他如催熟、真空預冷、急速冷凍及壓差預冷空間等，總樓地板面積超過3000坪，預計2022年2月竣工。