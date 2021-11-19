「學姊」黃瀞瑩臉書PO文證實：22日起正式卸除發言工作
台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩，日前對外宣佈有意投入2022年台北市議員選戰。而近日因為時常跟著副市長黃珊珊一同到基層拜會里長，市長柯文哲也遭到議員質疑「黨政不分」，而柯文哲在質詢期間也脫口而出表示「黃瀞瑩目前已不是北市府副發言人」，等於是「現場拔官」。對此黃瀞瑩晚間也透過臉書宣布，表示下週一起會正式卸除府方的發言工作。
記者丁上程／綜合報導
2021-11-19 20:44:32｜2021-11-19 20:45:11
黃瀞瑩表示，任職副發言人期間，從未在公開場合，說過任何違反行政中立的字句。任職副發言人期間嚴守份際，從沒做任何傷天害理的事情。我的初衷就是說實話，表達市府立場，說明市府政策。
黃瀞瑩強調，從2017年加入柯市府團隊，從未想過會因為網路節目《木曜四超玩》的一日市長幕僚，而成了大家都認識的「學姊」。2018年陪伴市長打選戰，「在那漫長的開票之夜，相信改變成真，一定會持續發生。」黃瀞瑩說，同一年接任副發言人一職，直到今日，這3年時間，日日競競業業、不敢懈怠，不停為市政辯護與宣傳。
「但為了避免爭議，我從下週一開始正式卸除府方的發言工作。」黃瀞瑩說，「做什麼、像什麼」這句話她會謹記在心，卸任後還是會謹守本份、繼續為民發聲。不過貼文最後也特別標注了「防得了行為但防不住人心」、「止得住嘴巴但遮不住眼」兩句話，似乎也透露著離職暗藏弦外之音。