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毛加恩生日痛失女兒　寶寶6個月早產「出生5天過世」

▲毛加恩女兒出生5天後去當天使。（圖／Tiffany、毛加恩臉書）
▲毛加恩女兒出生5天後去當天使。（圖／Tiffany、毛加恩臉書）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-11-19 21:00:30｜2021-11-19 21:02:46

毛加恩與老婆Tiffany育有一子，2人8月宣布再懷第二胎喜訊，但今（19日）夫妻倆表示，女兒早產6個月，出生5天後在毛加恩生日當天過世，消息令人悲慟。

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▲毛加恩女兒早產6個月，出生5天離開人世。（圖／Tiffany臉書）
▲毛加恩女兒早產6個月，出生5天離開人世。（圖／Tiffany臉書）

Tiffany透露11月12日劇烈宮縮，跟老公衝去台大，照超音波發現寶寶心跳不正常，胎盤也已經剝離，醫生建議立即開刀，才能保住孩子性命，護理師也急勸「再不出來寶寶就會沒有了」，她迅速換上手術服，在產下女兒後，她因是子癲前症的高風險者，服用阿斯匹靈有凝血問題，剖腹失血過多，再度被轉去其他手術室，做動脈小手術止血，術後住進加護病房觀察。

11月16日，Tiffany從加護病房轉回產房，當天也是毛加恩的生日，但醫院突然通知女兒需要開刀，Tiffany說：「我希望妹妹沒有病痛，媽媽只希望她不要痛到，一直感受像在我子宮裡一樣暖暖的，中午不到，醫生說妹妹可能撐不到開刀，因為她現在氣胸，需要先急救等穩定再開，我們也一直等待著奇蹟，搶救了20分鐘，那20分鐘是我們最漫長的等待，20分鐘後醫生說我們盡力了，妹妹還是沒有好轉，當下我放聲大哭崩潰了，爸爸也忍不住淚水。」

在送走女兒前，毛加恩夫妻倆親了女兒，「謝謝妳這5天來的努力，謝謝妳來當我們的女兒，妳的名字叫『毛羽飛 Chloe』，希望妳像天使的羽毛一樣，飛翔在天堂，我們很愛妳，我知道上帝帶妳去更美的地方，在那裡快樂的長大，有一天我們全家都會在那裡相見的，謝謝妳給了我6個月的美好回憶，我們天堂見，要等我們唷！」毛加恩也發文，感謝女兒連日的奮鬥，讓他與老婆有機會看看她的樣子。

▲Tiffany透露女兒去當天使。（圖／Tiffany臉書）
▲Tiffany透露女兒去當天使。（圖／Tiffany臉書）
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