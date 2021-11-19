視察高榮屏東分院進度　蘇貞昌：將正名「屏東榮民醫院」

高雄榮總屏東分院預計 2022 年底完工，行政院長蘇貞昌 19 日實地視察工程進度，目前高榮屏東分院已具備準醫學中心規模，縣長潘孟安進一步爭取修復大武營區內 13 棟歷史建築、屏東分院醫事人力到位及雨水下水道工程等，整體規劃更完善，獲得蘇貞昌認同，高榮屏東分院並將正名為「屏東榮民醫院」，朝醫學院中心方向發展。

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▲潘孟安期待表示，未來屏東地區能有醫學中心，現階段高榮屏東分院已具備準醫學中心規模，將正名為「屏東榮民醫院」，朝醫學中心提升。（圖／屏東縣政府提供, 2021.11.19）

高榮屏東分院總經費 94 億 6 千多萬元，規劃設有 34 個醫療專科、 13 個行政部門，總病床數含急性一般病床 450 床、特殊病床 172 床，合計 622 床，提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護。

醫療大樓、醫院宿舍已分別於 2019 年 11 月及 2020 年 11 動工，目前工程進度超前，可望如期於明年 11 月開幕， 2 年內完成急性一般病床 40 床開立，期間已完善規劃後續配套措，包括醫事人力儲備培訓、急重症醫療設備設置等，以提升屏東醫療能量及就業機會。

潘孟安指出，全國每萬人口醫師數為 2937 人，屏東僅 18.52 人，屏東醫事比、醫護比都遠遠落後全國的平均數，台東也有馬偕醫院、花蓮有慈濟醫院等醫學中心，希望高榮屏東分院能朝醫學中心規模設置，同時加緊培訓醫護人力，以配合明年啟用順利進駐服務。

此外，高榮屏東分院預定地前身為大武營區，區內有 9 公頃 的公園綠帶，並保留 13 棟歷史建築及老樹群，縣府已於去年啟動文資調查，潘孟安也希望蘇揆比照勝利星村一樣支持修復，經費約需 4.9 億元。另園區週邊雨水下水道工程也需同步進行，經費將近 5 千萬元，都需要蘇院長的支持。

▲高雄榮總屏東分院預計2022年底完工，目前工程進度超前，可望如期於明年11月開幕。（圖／屏東縣政府提供, 2021.11.19）