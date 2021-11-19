核四安檢爭議　清大教授：到底是當年說謊或昨天說謊？

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安檢期間直至103年7月30日，安檢小組陸續完成了各項目的再驗證，試運轉測試小組再把試運轉測試308份報告提送原能會。封存之前，原能會還有32報告未審閱完畢，封存之後也停止了所有審查，所以現況是原能會未完成審查，不是審查沒過。
專家監督小組委員從台電的報告得知，試運轉測試已完成，並且瞭解試運轉測試的各項測試結果都經過安檢小組再驗證通過。昨天，許永輝說核四1號機還有很多問題沒解決，但103年6月17日你的簡報不是這麼說的，到底是當年說謊，還是昨天說謊？」
其實葉宗洸教授在昨日說明會甫結束後，就在臉書發文表示，「非常令人失望！真的。一定要這樣嗎？我保留了《龍門（第四）核能發電廠1號機安檢成果摘要報告》的紙本報告還有安檢總盤點的資料。不是『試運轉測試』嗎？103年6月17日你們告訴『監督小組』委員，308份『試運轉測試程序書』已完成297份，當時未完成的程序書還有13份。到了同年7月30日308份已經全數執行，因此張家祝宣告核四1號機順利完成試運轉測試。
你（指許永輝）提到安檢只有231份《再驗證程序書》，你卻故意不提另有77份《免再驗證程序書》，所以總共308份。白紙黑字還能否認嗎？還是你們當時都在欺騙所有「核四安檢專家監督小組」委員！？」（編輯：倪浩軒）
【本文獲葉宗洸授權報導】