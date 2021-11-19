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核四安檢爭議　清大教授：到底是當年說謊或昨天說謊？

▲核四公投正方代表領銜人黃士修（右），昨（18）日在意見發表會對上台電公司核能發電處長許永輝，兩人言詞交鋒引發討論。（圖／中選會提供）
▲核四公投正方代表領銜人黃士修（右），昨（18）日在意見發表會對上台電公司核能發電處長許永輝，兩人言詞交鋒引發討論。（圖／中選會提供）

編輯中心/綜合報導

2021-11-19 21:50:39

中選會昨（18）日舉辦第2場公投意見發表會，核四公投正方代表領銜人黃士修，對上反方台電公司核能發電處長許永輝，兩人言詞交鋒引發外界關注。對此，清大工程與系統科學系教授葉宗洸表示，「核四安檢專家監督小組所有委員都被騙了嗎？」更質疑許永輝，「到底是當年說謊，還是昨天說謊？」

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葉宗洸教授今日以「核四安檢專家監督小組所有委員都被騙了嗎？」為題，在臉書發文表示，「安檢再驗證工作，是由安檢小組平行驗證試運轉測試這組人（許永輝率領）的系統測試結果，所以許不會簽署安檢報告，因為他是接受驗證的那一方。不過，試運轉測試報告（許曾經逐一簽署）送原能會之前，所有項目都必須先經過安檢小組再驗證通過。

安檢期間直至103年7月30日，安檢小組陸續完成了各項目的再驗證，試運轉測試小組再把試運轉測試308份報告提送原能會。封存之前，原能會還有32報告未審閱完畢，封存之後也停止了所有審查，所以現況是原能會未完成審查，不是審查沒過。

專家監督小組委員從台電的報告得知，試運轉測試已完成，並且瞭解試運轉測試的各項測試結果都經過安檢小組再驗證通過。昨天，許永輝說核四1號機還有很多問題沒解決，但103年6月17日你的簡報不是這麼說的，到底是當年說謊，還是昨天說謊？」

▲葉宗洸教授分享核四當年試運轉測試現況的簡報。（圖／翻攝自葉宗洸臉書）
▲葉宗洸教授分享核四當年試運轉測試現況的簡報。（圖／翻攝自葉宗洸臉書）
其實葉宗洸教授在昨日說明會甫結束後，就在臉書發文表示，「非常令人失望！真的。一定要這樣嗎？我保留了《龍門（第四）核能發電廠1號機安檢成果摘要報告》的紙本報告還有安檢總盤點的資料。不是『試運轉測試』嗎？103年6月17日你們告訴『監督小組』委員，308份『試運轉測試程序書』已完成297份，當時未完成的程序書還有13份。到了同年7月30日308份已經全數執行，因此張家祝宣告核四1號機順利完成試運轉測試。

你（指許永輝）提到安檢只有231份《再驗證程序書》，你卻故意不提另有77份《免再驗證程序書》，所以總共308份。白紙黑字還能否認嗎？還是你們當時都在欺騙所有「核四安檢專家監督小組」委員！？」（編輯：倪浩軒）

▲葉宗洸教授分享核四當年安檢總盤點的資料。（圖／翻攝自葉宗洸臉書）
▲葉宗洸教授分享核四當年安檢總盤點的資料。（圖／翻攝自葉宗洸臉書）
【本文獲葉宗洸授權報導】

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