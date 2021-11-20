13歲讀大學卻崩壞淪笑柄！東方神童殞落　38年人生謝幕

我是廣告 請繼續往下閱讀
1983年6月17日，魏永康出生在湖南省華容縣，父親是退伍軍人，母親則是百貨公司員工。教育程度不高的父母，堅信「萬般皆下品，唯有讀書高」，由於家中經濟不寬裕，魏永康又是獨子，被灌注著全部的希望。
據中媒報導，魏永康才1歲3個月，母親就開始教他認字、寫字。滿2歲之前，魏永康就已能夠掌握1000多個漢字，還能當著母親同事們的面表演，讓人直呼神奇，「神童」的稱號也開始在當地傳開。
跳級、拿獎狀 吃飯一樣簡單的事
4歲時，魏永康已把初中階段的課程都學得差不多了，小學也只讀了2年級和6年級。1991年10月，年僅8歲的魏永康連跳幾級，進入縣屬重點中學讀書，各類獎狀、證書，信手拈來，什麼奧林匹克競賽化學獎、物理學競賽、全國數學邀請賽，對他都不是問題，在湖南省引起轟動。大眾的目光紛紛轉向這位來自不起眼小縣城的男孩，對他的讚譽也從「華容神童」進一步升級成了「湖南神童」、「天才少年」等。
1996年，只有13歲的魏永康，以總分602分考進頂尖學府-湘潭大學物理系，成為當年湖南省年紀最小的大學生，一時風光無限。
神童如何養成？真相令人吃驚
就在外界聚焦於魏永康的天才表現時，很少人知曉、留意到他在家庭和生活教育方面的缺陷。愛子心切的母親曾學梅，堅持一路親自培養，除了1歲多就教魏永康識字，還在房間的牆面上寫滿各種需要記住的公式、課文等，希望他到入睡前一刻都不停止學習。此外，根據魏永康自己的回憶，媽媽總是把他關在家裡看書，從來不允許他出去玩，也不許他接聽異性來電，怕分散他的注意力，影響學習；日子久了，魏永康變得不愛說話，周圍的同學也漸漸疏遠他。
魏永康8歲離家上中學，曾學梅仍繼續陪讀，在兒子的學校附近租了房子，好就近照顧。即便魏永康13歲上了大學，曾學梅也陪著他去到湘潭大學，在校方的幫助下，住進了一房一廳的小公寓。按理說，魏永康的年齡雖然比同學們小，但到了10多歲，也應該能開始在大人的陪同下，學習自己料理一些事；然而，曾學梅將所有精力全放在魏永康身上，什麼事都不讓魏永康插手，也沒讓他有機會學著自己做，只要他好好讀書，幾乎到了一種偏執的地步。
曾學梅把魏永康的生活照顧的妥妥貼貼，不只幫他洗衣服、煮飯，連端飯、洗澡、洗臉、擠牙膏這種最基本的事，曾學梅都幫兒子做全了；有報導稱，為了讓魏永康吃飯時也能繼續看書，高中時，曾學梅還會親自餵飯給他吃。就這樣到了2000年5月，17歲的魏永康以總分第2的成績，考進位於北京的中國科學院高能物理所，成為碩博連讀研究生。
神奇，驟然而止
到了中國科學院，母親無法再貼身照顧，魏永康突然失控了。他完全無法處理自己的學習和生活：夏天不知道脫衣，冬天不知要多穿衣，房間不打掃，屋子裡臭氣薰天，襪子髒衣服被到處亂扔。
由於沒人再提醒和幫他安排，魏永康只知道關在房裡讀書，連考試都會忘記參加，畢業論文也找不到指導，導致他失去繼續攻讀博士的機會。2003年7月，魏永康連碩士學位都沒拿到，就被學校退學了。
眼看自己從小拉拔到大的孩子，最後這麼讓人失望，曾學梅簡直要氣炸了。儘管丈夫勸她，不要再給孩子施加無謂的壓力，但當時的曾學梅根本管不了這麼多。去到北京後，曾學梅指著中科院的樓頂、指著街上來來去去的車潮，痛斥魏永康不爭氣，恨不得兒子死了才好；也開始害怕親朋鄰居再問到魏永康的近況，因為不知該如何回答。
求職不順、負氣離家 母：是我害了他
從中科院退學後，魏永康的路走得相當不順。2005年10月，上海一家航天研究機構曾經雇用過他，但由於生活的不適應，魏永康辭去了工作，之後又輾轉跑到深圳、南京，還曾參加過北京工業大學生物物理專業的研究生考試，但最後依然沒有下文。
由於和家裡鬧脾氣，魏永康還曾離家出走，跑了16個省市，先後去了杭州、寧波、舟山、上海、鄭州、茂名、湛江等地，最後因弄丟錢包，被警察送回父母家。
經過一段時間的沉澱，曾學梅已能接受兒子的不足，也自責過去對魏永康的教育太過嚴苛、偏激，認為是自己害了魏永康。雖然時間已無法倒流回過去，但後來的曾學梅，從日常生活到人情世故，開始一件件教導兒子，並讓他自己學習、實務操作，能有真正長大的機會，而不再像以前那樣，一味要求他只該讀書。
神童逐漸融入平凡 短暫人生令人嘆
2008年，魏永康與當初在上海認識的女子付碧結婚，並淡出公眾視野，過著平凡、幸福的生活。在妻子眼中，他已經從「神童」變成了懂得生活的丈夫，人也比以前開朗了許多。
曾學梅有時也會來看望兒子一家，在孫輩面前，曾學梅被禁止把孫子與小時候的魏永康做比較，由於媳婦希望孩子能有快樂的童年，曾學梅也不敢再把從前對待兒子的那套教育模式，再套用到孫輩身上，只能藉由遊戲的機會，稍微予以教導。
魏永康於今年11月9日逝世，得年38歲。不少網友都感嘆，魏永康短短一生，經歷了别人一輩子無法經歷的事，就好像把人的一生「濃縮著過了」一樣；也有網友認為，魏永康的天才人生一早便被安排好，導致他在沒有父母的環境中手足無措，優勢也逐漸消磨殆盡。
魏永康的故事，引發不少人省思。有中國的教育專家認為，許多人其實從求學、擇業到成家，也都在父母的指揮下進行，稍有不從，往往便被指責為「叛逆」；每逢衝突，父母只需一句「我是為你好」，就可以立於不敗之地。若是能把「我是為你好」換成「你快樂嗎」，適當放手，將孩子視為獨立個體，而非自己人生的延續，也許家庭關係就能避免疏離。