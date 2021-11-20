「花博正妹」打疫苗飄仙氣　一看竟是偶像劇女神

37歲周曉涵是網路美少女出身，就讀逢甲大學時為公認的校花，踏入演藝圈後在戲劇圈耕耘多年，大小螢幕都有作品。她昨（19日）在社群媒體PO出打第二劑疫苗的影片，自嘲「濃妝豔抹」來到接種站，網友笑問：「沒被認出來嗎？」
娛樂中心／綜合報導
2021-11-20 08:10:20｜2021-11-20 08:31:57
周曉涵把打疫苗過程拍成Vlog短片，她頭頂大波浪捲髮，化全妝，穿白T搭牛仔外套、過膝長裙，休閒又不失星味，「我居然是濃妝豔抹的來打疫苗」，原來剛結束一日店長活動的她，抽空跑來完成第二劑AZ疫苗接種。
約定時間還沒到，周曉涵逛了附近攤位，被旁白虧「打疫苗還是逛街？」而在確認身分、填完資料後，周曉涵到等候區就坐，坦言就算已經打過一劑疫苗，還是很緊張，「因為我本人就是非常怕打針的一個人」，所幸醫護人員技術好，當下沒有痛感，只是打完有點痠，「跟第一次打完感覺差不多，接下來就是看看晚上囉（指副作用），希望沒事！」
網友看完影片，紛紛留言：「連打疫苗都那麼美、那麼水」、「仙女！仙女！多喝溫水喔」、「我周曉涵耶，《機智校園生活》的老師耶，還需要身分證嗎」、「女神打完針要好好休息」。（編輯：楊穎軒）