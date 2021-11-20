招牌藏玄機！全聯、統一當「鄰居」 兩大通路商互不相讓
台灣超市龍頭全聯，不斷在台積極展店，目前全台已經累計1070家門市，今（20）天上午高雄鳳山又再拓展新門市，不過值得注意的是，統一集團日前才開幕的全台首家結合便利商店、藥妝店、咖啡店、餐飲品牌的「統一優質生活館」恰好就在全聯新店面隔壁，兩大通路商較勁意味濃厚。
記者劉雅文／高雄報導
2021-11-20 12:00:47｜2021-11-20 12:04:13
實際走訪高雄鳳山兩大通路商的店面，發現無論從全聯或統一的方向看去，兩邊都巧妙地遮擋對方招牌，顯示兩大通路業者較勁意味濃厚，全聯盛大開幕的首日，統一也不放過PK的機會，不僅高掛OPEN將氣球打出康是美85折、超商多品項買一送一，還推出滿兩百抽兩萬購物金等活動。鳳山的民眾也抓準優惠，一早就湧到兩大店舖前搶優惠，現場群聚數百人搶優惠，兩邊更是不斷用大聲公分享促銷優惠。
至於是否事先知道全聯也承租在隔壁，對此統一集團董事長羅智先表示：「我們就覺得地點不錯、也夠大」，媒體追問，是否樂見跟全聯當鄰居？羅智先爽朗回應：「很好啊！」。羅智先認為兩大通路都在此開店蠻好的，可以讓整條街都熱鬧起來、有人潮是好事。