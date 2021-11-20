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煤價暴漲日賺2億台幣！山西煤老闆被曝「富到沒感覺」

▲中國近期煤礦需求量大增，盛產煤礦的山西省賣力開採，許多煤炭業者都因此大賺。（圖／翻攝自騰訊網）
▲中國近期煤礦需求量大增，盛產煤礦的山西省賣力開採，許多煤炭業者都因此大賺。（圖／翻攝自騰訊網）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-20 10:25:18

全球能源價格上漲，加上天災不斷、實施限電措施等因素，中國近期煤礦需求量大增，而盛產煤礦的山西省，據中媒引述消息人士報導，許多煤炭業者都因此大賺，最多單日便可入帳5000萬人民幣（折合新台幣約2.2億），可謂是日進斗金。

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綜合中國媒體報導，以往外界對山西煤老闆的印象就是一夜暴富的暴發戶，2010年中國啟動煤炭改革後，不少人都以為很多煤老闆因此破產，但其實人家只是「富得沒有那麼囂張」。而今年隨著煤價狂飆，山西煤老闆們也再度重回舞台。

在山西太原煤礦區工作多年的李兵（化名）指出，以1噸1500元人民幣估算，煤炭每噸成本約只有260元人民幣。以他認識的煤礦場老闆王成（化名）為例，他擁有大約60萬噸煤礦的礦場，一天2000噸左右，每天淨收入約為200萬元人民幣（約883萬元台幣），還不忘補充在山西，王成這種的只能算一個小型煤老闆，若是擁有的煤礦場大點的，1天進帳5000萬元人民幣可能都不是問題，諷刺道：「他們今年已經富得沒有感覺了」。

李兵自嘲，跟煤炭打了一輩子交道，這輩子最苦的就是看著煤老闆10年前暴富，10年後的現在又眼睜睜看他們2度暴富。這些煤老闆吃的是燉參、生蠔、燉魚翅，進口豪華轎車輪流開：「你不要問車庫裡哪一輛車是他的，這個問題就跟他今年賺了多少錢一樣蠢。」

報導提到，山西是中國煤倉，煤礦規模一般150萬噸-500萬噸為主，60萬噸是最小的，供應全中國4分之1的原煤產量，而中國又是一個以煤炭為主要能源的國家，火力發電占比超過70%，只要山西冬天罷工，全中國都會跟著受凍；因此山西還有個外號，叫「中國的鍋爐房」。

然而，對於今年才想要趕上這趟暴富列車，進場當煤老闆的人來說，也許就不是那麼容易。李兵透露，目前山西已經竭盡所能開採，煤炭產能短期內提高不了不說，煤礦投資一般也要5年左右才進入穩定期。設計新工作面、挖道、鋪設電纜，配套通風，探水等工作，再到開採、鋪設皮帶煤炭到地面，都要付出時間和成本，而且還沒算上特殊礦的技術難度。

當不了煤老闆，不少外地人便想到投資。可要深入利益多重交織的山西煤炭圈挖金也並非易事，少不了要有消息靈通的中間人，因此除了煤礦本身，就連兜售煤價訊息都有賺頭。

報導指出，老陳是山西煤炭圈的煤販子，原本已退休，趁著今年煤炭熱潮做起販賣資訊副業，光是10月，老陳就收到的超過200個微信紅包，每個紅包200元人民幣，輕鬆月賺4萬人民幣。這些詢價者大都來自北上廣的金融圈、業務領域，有的是想投資，也有不少是貿易商或者電廠的掮客，想找價格合適的現貨煤。

由於煤炭價格暴漲，中共中央不得不出手干預，煤炭市場價格顯出下降態勢。然而，當李兵被問到，屬於煤老闆的第2次春天是否快過了？他則回覆，供需矛盾不會因為限價而解決，想再回到港口5500大卡標準煤550-600的價格，幾乎是不可能的了。

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