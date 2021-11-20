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賀錦麗暫掌總統權創美史　拜登生日前健檢露笑容

▲美國總統拜登在79歲生日前夕接受廣泛的例行健康檢查後，白宮醫師說他身體狀況良好。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登在79歲生日前夕接受廣泛的例行健康檢查後，白宮醫師說他身體狀況良好。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-20 11:16:12

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統拜登今天在79歲生日前夕接受廣泛的例行健康檢查後，白宮醫師說他身體狀況良好。拜登健檢期間將總統職權暫時移交副總統賀錦麗，賀錦麗掌管國家大權創下歷史。

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儘管美國總統每年都會到華特里德國家軍事醫學中心（WRNMMC）例行檢查，拜登在麻醉狀態下接受大腸鏡檢查，仍按規定移交職權。

雖然賀錦麗（Kamala Harris）僅執掌1小時25分鐘，仍是美國首位掌握總統職權的女性，創下歷史。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）說：「今天對全國眾多女性、年輕女孩而言，堪稱歷史新頁。」

法新社報導，拜登稍早在華特里德國家軍事醫學中心檢查後，面露微笑返回白宮，並說「我感覺很不錯」。戴著招牌飛行員太陽眼鏡的他表示：「我們一切順利。」

白宮醫師歐康納（Kevin O'Connor）在報告中寫說：「總統仍是一位健康、精力充沛的78歲男性，可成功履行總統職責，包括擔任行政首長、國家元首和三軍統帥。」

這份詳細的報告說，拜登在走路時確實比1年前「明顯較僵硬、較不流暢」，而且「在公開演講中『清喉嚨』和咳嗽的頻率和猛烈程度都在增加」。

然而歐康納表示，這兩種症狀並未被視為緊迫的問題，而且似乎不是由嚴重的情況引起。

拜登本月20日將過79歲生日，是美國史上最年長總統。

拜登身高182公分，體重83.46公斤，身體質量指數（BMI）25，一系列檢查結果都很好，「沒有心臟衰竭的跡象、牙齒沒有問題、沒有皮膚癌的疑慮」，眼睛健康狀況也「令人放心」。

健檢報告顯示拜登身體勇健，原因之一可能是醫師發現「總統不使用任何菸草產品，也不喝酒，而且他每週至少5天會做運動」。

白宮在聲明中說，拜登已於上午11時35分恢復總統職權。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1101120

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