鄭人碩無緣演霸道總裁　喊冤：沒嚇哭過小孩

《我是自願讓他殺了我》改編自知名小說家「逢時」同名著作，故事內容從一場懸疑的兇殺案，道出過往不為人知的祕密，鄭人碩飾演一個剛正不阿的刑事警察，在劇中與蔡淑臻相戀，卻要偵辦她被殺害的棄屍案。鄭人碩笑說自己很容易被誤認為是演壞人角色居多，其實他入行以來沒有演過反派。他自己也自嘲說：「只是長相比較自然啦，比較有社會氣息啦，而且也沒有嚇哭過路人小孩。」他也坦言：「的確會因為外型讓人誤以為有些角色無法勝任，像是霸道總裁這樣的角色就比較不會想來找我。」同時他也想向各大製作單位喊話說：「我什麼樣的角色都可以演，只要你們肯給我機會去演，相信會給予你們超乎想像的效果。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-20 10:39:41｜2021-11-20 10:44:36
鄭人碩在現場就像是大家的大哥一樣在照顧全劇組，不只是天熱請喝飲料、天冷還會煮薑母鴨，就算拍戲腳受傷他還是站在大鍋前面幫大家煮薑母鴨，根本就是全劇組的保母。鄭人碩說：「自己總會把身邊的麻吉、朋友都當自己人看待，所以只要朋友難過、失戀就算拍戲收工到半夜，都會殺去朋友身邊陪伴著，不管多晚或是路途多遠，一定會在朋友身邊陪伴。」
如果跟朋友一起吃飯，鄭人碩永遠都會是搶買單的人，不是因為自己賺得多，而是覺得朋友們出來吃飯就是大家開心。而且貼心的鄭人碩會記得身旁好友跟工作人員的生日，像是在TCCF發布會上的主持人楊達敬，他的生日剛好是發布會當天，前一天就先跟製作公司七十六号原子密謀要幫他慶生，當發布會後鄭人碩帶著劇中演員一起幫楊達敬過生日，讓楊達敬又驚又喜，直呼：「沒想到碩哥記得，還選了我最愛的蛋糕口味。」《我是自願讓他殺了我》將在衛視電影台播出，同步在星衛HD電影台及Disney+線上影音平台播出。