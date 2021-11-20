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北市診所又爆烏龍！40歲女自費打流感疫苗　竟遭誤打成AZ

▲北市又有診所出包！流感疫苗誤打成AZ。（圖／資料照片）
▲北市又有診所出包！流感疫苗誤打成AZ。（圖／資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-11-20 11:19:13｜2021-11-20 11:24:53

疫苗施打又爆烏龍？本月18日，台北市內湖區某診所，有民眾預約自費施打流感疫苗，不料卻發生護理人員誤打成AZ疫苗事件，讓人相當傻眼！目前該診所已暫停接種業務，衛生福利部疾病管制署也已接獲通報，待確認該診所有改善為止前，都先暫停施打疫苗。

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據了解，該名年約40多歲的女性，於10月間施打過第一劑BNT疫苗，本月18日，她前往診所自費施打流感疫苗，卻被誤打成AZ疫苗。台北市衛生局接獲通報後，立即要求診所暫停接種業務，並通報衛生福利部疾病管制署，也對個案啟動健康關懷，預計觀察2到3周左右，直到確認民眾身體無異常，且診所有改善為止。

對此，北市衛生局指出，該個案原本要自費施打流感疫苗，卻因現場醫護人員核對有誤，不慎拿錯AZ疫苗才導致施打錯誤。所幸該民眾目前並無異常，將持續追蹤觀察，衛生局也再次呼籲，各醫療院所接種疫苗前，務必落實三讀五對，確認疫苗廠牌、劑量及效期，確保民眾接種疫苗安全。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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