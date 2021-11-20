北市診所又爆烏龍！40歲女自費打流感疫苗 竟遭誤打成AZ
疫苗施打又爆烏龍？本月18日，台北市內湖區某診所，有民眾預約自費施打流感疫苗，不料卻發生護理人員誤打成AZ疫苗事件，讓人相當傻眼！目前該診所已暫停接種業務，衛生福利部疾病管制署也已接獲通報，待確認該診所有改善為止前，都先暫停施打疫苗。
編輯中心/綜合報導
2021-11-20 11:19:13｜2021-11-20 11:24:53
據了解，該名年約40多歲的女性，於10月間施打過第一劑BNT疫苗，本月18日，她前往診所自費施打流感疫苗，卻被誤打成AZ疫苗。台北市衛生局接獲通報後，立即要求診所暫停接種業務，並通報衛生福利部疾病管制署，也對個案啟動健康關懷，預計觀察2到3周左右，直到確認民眾身體無異常，且診所有改善為止。
對此，北市衛生局指出，該個案原本要自費施打流感疫苗，卻因現場醫護人員核對有誤，不慎拿錯AZ疫苗才導致施打錯誤。所幸該民眾目前並無異常，將持續追蹤觀察，衛生局也再次呼籲，各醫療院所接種疫苗前，務必落實三讀五對，確認疫苗廠牌、劑量及效期，確保民眾接種疫苗安全。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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