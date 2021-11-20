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隋棠哽咽訴2年婚姻低潮　模範老公竟失控怒吼6歲兒

▲隋棠和老公Tony結婚6年，罕見揭露曾有低潮期。（圖／翻攝隋棠FB）
▲隋棠和老公Tony結婚6年，罕見揭露曾有低潮期。（圖／翻攝隋棠FB）

記者江芷稜/綜合報導

2021-11-20 10:59:07

名模隋棠和老公Tony結婚6年，育有3名子女，每每在社群公開亮相，都是全家幸福模樣，她昨貼出夫妻對談影片，罕見揭露婚姻曾有2年黑暗期，因為長子Max是高敏感兒童，情緒起伏較大，非常難帶，老公曾經在孩子面前失控怒吼，所幸經過Tony繼母、女星賴佩霞的開導，已經度過這段低潮期。

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▲隋棠和Tony結婚6年，稱讚對方是個滿分的老公。（圖／翻攝隋棠FB）
▲隋棠和Tony結婚6年，稱讚對方是個滿分的老公。（圖／翻攝隋棠FB）

Tony為愛來台定居，還曾陪隋棠遠赴恆春做公益，在她勤跑校園宣導性侵防範時，老公一打三照顧孩子，在她眼裡幾乎是滿分的模範老公。但面對高敏感兒童，夫妻倆都失控很多次，尤其Tony學經歷都很優秀，教育也採高標準，從小就讓子女學英語、學才藝，若Max不願意學習就惹怒爸爸，搞得父子不開心。

Tony自曝最大一次衝突，是讀英文繪本給Max聽，事後詢問故事內容敘述，Max對自我要求高，又希望得到爸爸肯定，害怕講錯話而不敢開口，失去耐心的Tony不停逼迫他說答案，忍不住怒吼拍打牆壁，孩子慌張無助，只能奮力大哭宣洩恐懼。

▲隋棠曾貼出老公牽著3個小孩的照片，直說是美夢成真的畫面。（圖／翻攝隋棠FB）
▲隋棠曾貼出老公牽著3個小孩的照片，直說是美夢成真的畫面。（圖／翻攝隋棠FB）

後來，賴佩霞去年開導Tony，「他才5歲，你到底對他有什麼期待？」Tony才意識到自己期待過高，用恐嚇威脅手法，根本無法讓孩子用心學習，改以陪伴方式，在Max憤怒有情緒時，花了40分鐘等他發完脾氣，緩解了家庭關係。

隋棠說，高敏感兒童思緒超載，需要父母理解接納，現在Tony很有耐心和兒子相處，夫妻倆個性互補，不會同時失控，徹底揮別那段低潮期。難得流露婚姻負面情緒，她在鏡頭前說到一度哽咽，也惹哭了無數粉絲，紛紛留言都曾經歷相同問題，很感謝隋棠分享真實心聲，「看到一半就爆哭了」、「感同身受、淚流滿面」。

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