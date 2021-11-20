國際奧會恐因彭帥對中強硬　衝擊北京冬奧

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儘管這波怒氣不太可能阻止北京明年2月舉辦冬奧，但龐德並未完全排除這種可能性。
在任國際奧會委員最久的龐德告訴路透社：「如果不盡快以明智方式解決，可能會一發不可收拾。」他表示，這可能迫使國際奧會採取更強硬的立場。
「局勢是否會升級為北京冬奧喊停，我很懷疑，但這種事很難說。」
35歲的彭帥本月2日在微博貼文，稱曾與現年75歲的中國國務院前副總理張高麗有多年不倫，並控對方「玩完想不要就不要了」。這篇貼文上傳不到30分鐘便遭刪除，彭帥也從此音訊全無，引發外界關切。
張高麗或中國政府都未就彭帥的指控內容置評。然而中國官媒中國環球電視網（CGTN）近日發布一份聲稱是彭帥發給世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）的電子郵件，內容稱性侵指控「並非事實」。
賽門質疑電郵可能是彭帥被迫寫下或出自他人之手，要求調查此事，否則不排除讓WTA撤出中國市場，寧可損失數以億計美元。
中國環球電視網（CGTN）記者沈詩偉今天在推特轉發所謂的彭帥近照，真實性依舊遭到質疑。
儘管彭帥曾3度參加奧運，國際奧會沒說會跟進比照WTA，放棄數以十億美元電視轉播權和贊助相挺。加拿大律師出身的龐德說：「我不知道我們是否已走到那一步，但我確信他們（國際奧會執委會）持續關注此事走向。」
路透社指出，到目前為止國際奧會拒絕對彭帥事件置評，並認為「靜默外交」（quiet diplomacy）才有機會解決問題。
男網世界排名第一的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天賽後被問到對於WTA揚言撤出中國市場一事的看法，他說「百分百」支持WTA的表態，「當然也支持他們的主席」。
法新社提到，喬科維奇告訴記者：「整個社會、網壇都必須支持她（彭帥）和她的家人，確保她人身安全，因為如在沒有解決此事下在中國的土地舉辦比賽，會有點奇怪。我確實理解為何WTA採取這樣的立場。」（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1101120