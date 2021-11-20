COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

國際奧會恐因彭帥對中強硬　衝擊北京冬奧

▲國際奧林匹克委員會（IOC）資深委員龐德表示，國際奧會可能因彭帥失蹤一事，被迫對2022年北京冬奧東道主中國採取強硬立場。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際奧林匹克委員會（IOC）資深委員龐德表示，國際奧會可能因彭帥失蹤一事，被迫對2022年北京冬奧東道主中國採取強硬立場。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-20 12:15:52

（中央社多倫多19日綜合外電報導）中國網球女將彭帥指控權貴性侵後的人身安全引發全球關切。國際奧林匹克委員會（IOC）資深委員龐德表示，國際奧會可能被迫對2022年北京冬奧東道主中國採取強硬立場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
彭帥揭發遭性侵後至今下落不明，安危引發關切。龐德（Dick Pound）告訴路透社，全球對彭帥的遭遇如此憤慨，這種情況可能會迫使國際奧會就中國的人權紀錄槓上中國。

儘管這波怒氣不太可能阻止北京明年2月舉辦冬奧，但龐德並未完全排除這種可能性。

在任國際奧會委員最久的龐德告訴路透社：「如果不盡快以明智方式解決，可能會一發不可收拾。」他表示，這可能迫使國際奧會採取更強硬的立場。

「局勢是否會升級為北京冬奧喊停，我很懷疑，但這種事很難說。」

35歲的彭帥本月2日在微博貼文，稱曾與現年75歲的中國國務院前副總理張高麗有多年不倫，並控對方「玩完想不要就不要了」。這篇貼文上傳不到30分鐘便遭刪除，彭帥也從此音訊全無，引發外界關切。

張高麗或中國政府都未就彭帥的指控內容置評。然而中國官媒中國環球電視網（CGTN）近日發布一份聲稱是彭帥發給世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）的電子郵件，內容稱性侵指控「並非事實」。

賽門質疑電郵可能是彭帥被迫寫下或出自他人之手，要求調查此事，否則不排除讓WTA撤出中國市場，寧可損失數以億計美元。

中國環球電視網（CGTN）記者沈詩偉今天在推特轉發所謂的彭帥近照，真實性依舊遭到質疑。

儘管彭帥曾3度參加奧運，國際奧會沒說會跟進比照WTA，放棄數以十億美元電視轉播權和贊助相挺。加拿大律師出身的龐德說：「我不知道我們是否已走到那一步，但我確信他們（國際奧會執委會）持續關注此事走向。」

路透社指出，到目前為止國際奧會拒絕對彭帥事件置評，並認為「靜默外交」（quiet diplomacy）才有機會解決問題。

男網世界排名第一的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天賽後被問到對於WTA揚言撤出中國市場一事的看法，他說「百分百」支持WTA的表態，「當然也支持他們的主席」。

法新社提到，喬科維奇告訴記者：「整個社會、網壇都必須支持她（彭帥）和她的家人，確保她人身安全，因為如在沒有解決此事下在中國的土地舉辦比賽，會有點奇怪。我確實理解為何WTA採取這樣的立場。」（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1101120

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀