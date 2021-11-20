北京破壞台海和平　薛瑞福：美國沒義務續守一中

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談到美國一中政策，擔任華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）主席的薛瑞福指出，外界若搜尋他擔任國防部助理部長時期發言，會發現他從未提過一中政策。
薛瑞福表示，不提一中政策，不是因為他質疑1978至1979年間美方決策者的智慧，而是因為這項政策是基於中方會和平行事而制定。但北京在字面及精神上皆違背協議，不斷威脅台灣，「所以我不認為（美方）有義務持續喊這個口號」。
薛瑞福說，由於中國撕毀承諾，頻頻使用恫嚇、脅迫與軍事工具，一中政策變得越來越沒意義。
至於美方是否該完全摒棄一中政策，薛瑞福表示他也不知道。但他認為，一個作法是持續增進並改善美台關係，某天會突然發覺，「這看起來像極了正常外交關係」，即便美台關係性質並未改變。
台灣12月18日將進行反萊豬公投，薛瑞福坦承，他對公投案有點擔心，也有點失望這項議題會被拿去公投。
薛瑞福表示，總統蔡英文去年8月做出勇敢大膽決策，開放美豬進口，美方了解台灣國內政治情況，所以知道這項決策十分勇敢。他說，不論是透過公投或其他機制，若台灣往反方向走，「對美台貿易、甚至是雙邊關係可能造成非常大的傷害」。
薛瑞福認為，美豬已是「老議題」，美台雙方應該要能向前邁進。他也呼籲美國政府應有所回報，例如與台灣簽署貿易協定或推動台灣有興趣的事務。（編輯：馮昭）1101120