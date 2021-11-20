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北京破壞台海和平　薛瑞福：美國沒義務續守一中

▲前美國國防部印太助理部長薛瑞福表示，既然北京已撕毀承諾，不斷恫嚇脅迫台灣，美國也沒義務持續喊一中口號。資料照。（圖／翻攝自美國國防部官網）
▲前美國國防部印太助理部長薛瑞福表示，既然北京已撕毀承諾，不斷恫嚇脅迫台灣，美國也沒義務持續喊一中口號。資料照。（圖／翻攝自美國國防部官網）

中央社

2021-11-20 11:20:05

（中央社記者徐薇婷華盛頓19日專電）前美國國防部印太助理部長薛瑞福今天表示，美國「一中」政策是基於中國會和平處理台海議題，既然北京已撕毀承諾，不斷恫嚇脅迫台灣，美國也沒義務持續喊一中口號。

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台灣人公共事務會（FAPA）今天舉辦線上活動，邀請薛瑞福（Randall Schriver）談論美台關係。薛瑞福在前總統川普（Donald Trump）任內擔任國防部印太助理部長，在此之前曾出任國務院亞太副助卿一職，主管中國、台灣、蒙古、香港與紐澳等事務。

談到美國一中政策，擔任華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）主席的薛瑞福指出，外界若搜尋他擔任國防部助理部長時期發言，會發現他從未提過一中政策。

薛瑞福表示，不提一中政策，不是因為他質疑1978至1979年間美方決策者的智慧，而是因為這項政策是基於中方會和平行事而制定。但北京在字面及精神上皆違背協議，不斷威脅台灣，「所以我不認為（美方）有義務持續喊這個口號」。

薛瑞福說，由於中國撕毀承諾，頻頻使用恫嚇、脅迫與軍事工具，一中政策變得越來越沒意義。

至於美方是否該完全摒棄一中政策，薛瑞福表示他也不知道。但他認為，一個作法是持續增進並改善美台關係，某天會突然發覺，「這看起來像極了正常外交關係」，即便美台關係性質並未改變。

台灣12月18日將進行反萊豬公投，薛瑞福坦承，他對公投案有點擔心，也有點失望這項議題會被拿去公投。

薛瑞福表示，總統蔡英文去年8月做出勇敢大膽決策，開放美豬進口，美方了解台灣國內政治情況，所以知道這項決策十分勇敢。他說，不論是透過公投或其他機制，若台灣往反方向走，「對美台貿易、甚至是雙邊關係可能造成非常大的傷害」。

薛瑞福認為，美豬已是「老議題」，美台雙方應該要能向前邁進。他也呼籲美國政府應有所回報，例如與台灣簽署貿易協定或推動台灣有興趣的事務。（編輯：馮昭）1101120

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