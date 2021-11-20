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習近平：國際格局仍對中國有利　一帶一路有機遇

▲中共總書記習近平19日指稱，整體上看，國際格局發展戰略態勢仍對中國有利。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中共總書記習近平19日指稱，整體上看，國際格局發展戰略態勢仍對中國有利。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-20 11:18:21

（中央社記者邱國強北京20日電）在中國官方一段時間較少提及「一帶一路」計畫後，中共總書記習近平19日指稱，整體上看，國際格局發展戰略態勢仍對中國有利，共建「一帶一路」仍具有重要機遇。

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習近平還說，要營造良好輿論氛圍，深入闡釋「一帶一路」理念、原則、方式等，共同講好「共建一帶一路」故事。

新華社報導，習近平19日在北京出席第3次「一帶一路」建設座談會並發表講話時，作上述表示。這項座談會由中國國務院副總理、推進「一帶一路」建設工作領導小組組長韓正主持，並有國家發改委主任何立峰、國務委員兼外交部長王毅、新疆黨委書記陳全國等相關官員，以及相關國企、民企及專家出席。

習近平指示，要完整、準確、全面貫徹「一帶一路」理念，以「高標準、可持續、惠民生」為目標，鞏固互聯互通合作基礎，拓展國際合作新空間，紮牢風險防控網絡，努力實現更高合作水平、更高投入效益、更高供給品質、更高發展韌性，推動共建「一帶一路」高品質發展不斷取得新成效。

習近平說，整體上看，和平與發展的時代主題沒有改變，經濟全球化大方向沒有變，國際格局發展戰略態勢對中國有利，共建「一帶一路」仍面臨重要機遇。同時，共建「一帶一路」的國際環境日趨複雜。

他強調，中國對「一帶一路」要保持戰略定力，抓住戰略機遇，統籌發展和安全、統籌國內和國際、統籌合作和鬥爭、統籌存量和增量、統籌整體和重點，積極「應對挑戰，趨利避害，奮勇前進」。

習近平說，要穩步拓展「一帶一路」合作新領域。要穩妥開展「健康、綠色、數字、創新」等新領域合作，培育合作新成長點；要加強抗疫國際合作，繼續向「一帶一路」國家提供力所能及的幫助；要支持開發中國家能源綠色低碳發展，推進綠色低碳發展信息共享和能力建設，深化生態環境和氣候治理合作。要深化數位領域合作，發展「絲路電商」，構建數位合作格局。

習近平強調，要優質打造標誌性工程。民生工程是快速提升「一帶一路」國家民眾「獲得感」的重要途徑，要加強統籌謀劃，形成更多「接地氣、聚人心」的合作成果。

他提到，「一帶一路」要全面強化風險防控。要落實風險防控制度，壓緊壓實企業主體責任和主管部門管理責任。要探索建立境外項目風險的全天候預警評估綜合服務平台，及時預警、定期評估。要加強海外利益保護、國際反恐、安全保障等機制的協同協作。

同時要教育引導中國在海外企業和公民自覺遵守當地法律，尊重當地風俗習慣。還要加快形成系統完備的反腐敗涉外法律法規體系，加大跨境腐敗治理力度。各類企業要規範經營行為，絕不允許損害中國國家聲譽。對違紀違法問題，發現一起就嚴肅處理一起。（編輯：繆宗翰）1101120

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