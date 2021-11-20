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錢櫃KTV爆流血衝突！多名黑衣人叫囂互毆　驚悚畫面曝光

▲錢櫃KTV爆流血衝突！多名黑衣人叫囂互毆畫面曝光。（圖／翻攝畫面）
▲錢櫃KTV爆流血衝突！多名黑衣人叫囂互毆畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2021-11-20 11:58:15

北市忠孝錢櫃KTV，於20日清晨5時許，發生多人衝進包廂砍人事件，據警方表示，當時共有14名黑衣人，衝進6樓的某包廂內，手中持棍棒刀械等，攻擊包廂內的9男1女共10人，其中有3人收到輕重傷，2人送醫、1人拒絕送醫。

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更誇張的是，不久後，又有10多人前往傷者所在的仁愛醫院，並誤認院外一台車輛是仇家，隨即毆打車上無辜的2人。警方獲報後，立即逮捕涉案的10人，另外並依據監視器畫面，追查其餘涉案人士，警方對此強調，決不姑息暴力鬥毆事件，將會強力追緝到案，詳細案情正深入釐清中。

▲錢櫃KTV爆流血衝突！多名黑衣人叫囂互毆畫面曝光。（圖／翻攝畫面）
▲錢櫃KTV爆流血衝突！多名黑衣人叫囂互毆畫面曝光。（圖／翻攝畫面）
從曝光的監視器畫面可以看到，現場有14名身穿黑衣的男子，在KTV6樓包廂及櫃台附近，與另一批人馬爆發衝突，雙方互相叫囂嗆聲，並且丟擲垃圾桶等物品，衝突一觸即發，工作人員見狀立即報警處理。而該起鬥毆，共造成3名男子被持刀砍傷，其中吳姓男子右胸口刀傷、肯姓男子左大腿刀傷，另名吳姓男子則是右大腿刀傷，其中2人被送往仁愛醫院，1人拒絕送醫。

▲警方獲報後到場逮人。（圖／翻攝畫面）
▲警方獲報後到場逮人。（圖／翻攝畫面）
對此，警方表示，當時包廂內共有10人(9男1女)，跟前來尋仇的人馬，疑似因有嫌隙而爆發衝突，才在錢櫃發生砍人事件，事後2人因傷送醫，但卻有一方人馬調來20多人，前往醫院準備伺機報復，不料誤認車輛傷及無辜2民眾，且還將車子砸毀。目前警方帶回KTV現場雙方共10人，雙方都有竹聯幫等黑道背景，但對案情均避重就輕，警方正深入了解案情中。（編輯：林盈君）

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