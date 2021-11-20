白宮官員：美與盟國加強關係　中方視為冷戰思維

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路透社報導，康貝爾在智庫「美國和平研究所」（U.S. Institute of Peace）的活動上表示，美英澳組成AUKUS三方安全聯盟，是他期望其他亞洲及歐洲國家往後加入的「開放式架構」之一。在AUKUS聯盟下，美國與英國同意協助澳洲打造核動力潛艦。
康貝爾稱AUKUS聯盟是為了因應中國軍事發展，並指印度及越南對美國未來的區域戰略來說是「關鍵」夥伴；他認為，中國軍事發展的規模是現代最龐大的行動之一。
康貝爾承認美國必須更積極參與亞洲經濟活動，還說這類參與會聚焦在技術上，尤其是人工智慧，以及一系列「少數各方」（mini-lateral）和多邊合作。
康貝爾說，拜登與習近平本月15日舉行視訊會議，習近平「非常明確表示，美國正在從事的一些行動讓中國有點怒火中燒」。
康貝爾說，他認為，中國最介意的行動主要是美國強化及振興雙邊安全聯盟，「習近平明白表示，從中國角度來看，（那些行動）代表了他們所謂的冷戰思維」。
康貝爾表示，拜登與習近平的視訊會議目的是展開「初步對話」；但康貝爾沒有提到下次對話會是何時。
美國一直相當關切中國建立核武和飛彈能力，也一直急於說服北京進行武器管控方面的對話。康貝爾說，美中在這次視訊會議之後處於這類討論「盡可能早期的階段」。
康貝爾表示：「可以這麼說，習主席表明他們至少會參與這類討論。他們會確認哪些人可能最適合參與這種討論，這將涉及軍方人員，或許還有我們政府的其他部門。」（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1101120