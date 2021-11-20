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白宮官員：美與盟國加強關係　中方視為冷戰思維

▲華府強化與盟國的關係，在北京眼裡代表了冷戰思維。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲華府強化與盟國的關係，在北京眼裡代表了冷戰思維。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-20 12:20:22

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國白宮印太事務協調官康貝爾今天說，美國擴大與夥伴合作，令中國「怒火中燒」，中國國家主席習近平日前明白告訴美國總統拜登，華府強化與盟國的關係代表了冷戰思維。

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康貝爾（Kurt Campbell）說，美國、印度、日本、澳洲組成的四方安全對話（Quad）旨在擴大合作，日本也已同意主辦2022年的4國會議。

路透社報導，康貝爾在智庫「美國和平研究所」（U.S. Institute of Peace）的活動上表示，美英澳組成AUKUS三方安全聯盟，是他期望其他亞洲及歐洲國家往後加入的「開放式架構」之一。在AUKUS聯盟下，美國與英國同意協助澳洲打造核動力潛艦。

康貝爾稱AUKUS聯盟是為了因應中國軍事發展，並指印度及越南對美國未來的區域戰略來說是「關鍵」夥伴；他認為，中國軍事發展的規模是現代最龐大的行動之一。

康貝爾承認美國必須更積極參與亞洲經濟活動，還說這類參與會聚焦在技術上，尤其是人工智慧，以及一系列「少數各方」（mini-lateral）和多邊合作。

康貝爾說，拜登與習近平本月15日舉行視訊會議，習近平「非常明確表示，美國正在從事的一些行動讓中國有點怒火中燒」。

康貝爾說，他認為，中國最介意的行動主要是美國強化及振興雙邊安全聯盟，「習近平明白表示，從中國角度來看，（那些行動）代表了他們所謂的冷戰思維」。

康貝爾表示，拜登與習近平的視訊會議目的是展開「初步對話」；但康貝爾沒有提到下次對話會是何時。

美國一直相當關切中國建立核武和飛彈能力，也一直急於說服北京進行武器管控方面的對話。康貝爾說，美中在這次視訊會議之後處於這類討論「盡可能早期的階段」。

康貝爾表示：「可以這麼說，習主席表明他們至少會參與這類討論。他們會確認哪些人可能最適合參與這種討論，這將涉及軍方人員，或許還有我們政府的其他部門。」（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1101120

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