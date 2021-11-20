台股挑戰新高氣勢旺　法人提醒得留意獲利了結賣壓？

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在總經方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，第四季以來銷售動能增溫，成為挹注市場信心。像是美國10月零售銷售表現持續上揚，就意味著供應鏈瓶頸與物價飆漲的現象，並未影響消費者的採購意願。
在產業部分，廖哲宏表示，根據近期中國雙11檔期（10月26日到11月15日）銷售數據，線上通路電視銷量年增11%，達420萬台，整體銷售情況優於市場預期。另一方面，過去幾個月跌幅劇烈的電視面板於11月開始出現跌幅縮小。
廖哲宏表示，根據團隊研究調查指出，未來幾個月有機會出現止跌。另一方面，整體上游晶圓代工維持滿載至明年上半年的趨勢不變，部分製程持續漲價，消弭了之前投資人對於產業庫存調整的擔憂。
展望後市，廖哲宏指出，從近期的產業數據以及企業展望表現觀察得知，也呼應先前對於產業正向的看法，長期而言，仍看好電動車、AIoT、高速傳輸等長期趨勢；此外，隨著明年第一季的展望越來越明確，先前市場擔憂供過於求的景氣循環股，短期有機會看到不錯的股價表現。
永豐投顧則表示，在科技股部分，龍頭股Nvidia及應用材料在上週公布財報後，美國科技股財報週正式結束，自10月中旬以來，美股瘋漲行情來自財報激勵作用，連帶帶動台股往17,986點邁進，展望11月下旬起，財報告一段落，投資人焦點將轉向經濟數據及政治議題，如11月25日將公布FOMC會議紀錄。
另外，美股屢創新高，永豐投顧提醒投資人宜留意下旬起，市場獲利了結賣壓。而台股已近前高，若美國樂觀情緒風向轉變，投資機構自然會選擇高檔獲利了結，空出現金部位，靜待利空出盡後再伺機行動，建議投資人耐心等待一下次逢低佈局機會。
雖然預期11月下旬起至12月中旬，政治陰霾漸漸襲來，但永豐投顧還是建議可以逢低佈局，主要原因為勞退480億元委外代操基金將於12月底或明年元月進場，在資金行情可期下，選股策略，長線以2022年趨勢正確的伺服器、高速傳輸及ABF族群為佈局標的，但以上族群位階高，宜耐心等待股價漲多修正。