上萬負評一夜消失！百桂食品「滿血回歸」 網爆真正原因
日前，宋姓男大生與一輛瑪莎拉蒂發生擦撞後，遭對方持球棒毆打致顱內出血。事件引發輿論譁然，瑪莎拉蒂惡少張男遭人起底是「百桂食品」小開，引發上萬名網友湧入Google「百桂食品」下方洗一星評論。張父也表示「往後也很難再經營下去了，最壞的打算就是把公司直接收起來。」然而，最近卻有網友卻發現，百桂食品的google評論竟回歸4.1顆星，上萬則1星黑評消失，只剩19條評論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-20 12:15:16
該名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》中貼出百桂食品的google截圖，圖中只剩下19條評論，當初網友們洗下的1星黑評全部消失，現在以平均4.1顆星的評價滿血回歸。讓網友非常詫異，傻眼表示：「不到一週百桂的負評全洗了，為什麼？」
而經《NOWnews》記者實際到google搜尋「百桂食品」，會發現原本上萬則黑評消失，19則評論中只有一則是三年留前下的1星，其餘評論多表示「還不錯」、「好吃」、「又專業又熱情」、「商品真材實料，很好吃！」最新留言時間為四個月前。
貼文一出，立刻引發網友熱議，許多人紛紛表示「果然有錢好辦事」、「只要撐個一個禮拜就可以了，果真如此」、「留負評根本沒差啊，他老北有錢，很快就可以回家了」；不過有內行網友表示，百桂食品能夠滿血回歸，其實是系統自動刪除「因為沒去過阿，系統會自動刪除」、「短時間內大量1星就會有機制啟動跟有錢沒錢沒有關係」、「短時間大量負評系統會自動刪除」、「谷歌AI會自動洗掉短時間內大量的負面評價來確保公平，這是官方的說法」、「之前有人惡意灌爆，所以Google有這個機制，一瞬間太多負評會全刪掉」。（實習編輯：王思琴）