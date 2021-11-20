中國艦艇侵領海　日本透過外交管道表憂慮

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防衛省表示，一艘中國海軍測量艦17日晚間8時40分左右通過屋久島南方鄰接區往日本領海西進，18日凌晨1時20分左右航行到口永良部島西側鄰接區。
因此防衛省19日晚間表示，「判斷這艘中國海軍測量艦（17日晚間）曾航行通過（屋久島及口永良部島附近的）日本領海」。
這是中國海軍艦艇第4次侵入日本領海，上次是在2017年7月，時隔約4年；防衛省已透過外交管道向中國方面表達「憂慮」。
另外，防衛省18日也在長崎縣對馬市附近確認兩艘中國海軍艦艇與一艘俄羅斯海軍艦艇航行，之後3艘艦艇相繼通過對馬海峽南下，從日本海進入東海。
對馬海峽屬國際海峽，國際上允許包括軍艦在內的外國船隻航行。
中俄海軍艦艇10月時首度一同通過津輕海峽與大隅海峽；日本防衛省認為屬安全保障方面「異常行動」，正持續就中俄艦艇航行目的進行分析。
而在空中方面，日本防衛省19日也宣布，中國與俄羅斯轟炸機在日本周邊空域聯合巡航。
防衛省表示，兩架中國轟炸機與兩架俄羅斯轟炸機，19日從日本海上空飛行到東海上空後，再通過日本沖繩本島與宮古島間空域飛往太平洋。
之後，4架轟炸機又依原航線飛返東海，日本航空自衛隊戰機緊急升空警戒監視；4架轟炸機並未侵犯日本領空。
防衛省是第3次公布中俄軍機聯合巡航，上次是在2020年12月。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1101120