名家論壇》李兆立／找老爛藍取暖　朱立倫同舟未成先翻船

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所以這項「同舟計畫」的問題到底出在哪裡？
首先是最明顯的一點，一個黨員會被政黨開除，絕大多數是因為違紀參選或違法亂紀，因此如果刻意拉低門檻讓他們回歸，等於是在變相懲罰遵守黨規及法律的黨員，彷彿守法的都是笨蛋。
畢竟，如果違紀參選不用嚴懲，等於鼓勵所有志在選舉的黨員，一旦輸掉黨內提名或暫時想切割黨，就立刻跳出來自己選，反正只要自己選得有聲有色，展現出相當實力，黨自然會低頭跟自己招手。如此一來，政黨提名機制將形同虛設，責任政治更是蕩然無存。
再來比較深層一點的是，明知找這類「叛將」或「更生人」會引來非議，政黨領袖卻依舊樂此不疲的主因，就是自認權力不夠穩固，所以寧願破壞制度來對這些人「施恩」，讓他們回來成為鞏固自己權位的工具。
正是因為如此，我們才會看到各黨的政治領袖們樂此不疲，一邊批評對手道德淪喪，一邊手牽著違法亂紀的黨內同志高呼「凍蒜」。論黑道，國民黨有台中顏家，民進黨有台北趙家；論違紀，國民黨有傅崐萁，民進黨有蘇正清。誰也笑不了誰。
當然，如此社會觀感不佳的招式，代價其實很大，一旦使出就會開始將年輕世代和中間選民推得更遠，因此政治領袖通常不會輕易使用，而多在任期的後半，為了挽救日漸傾頹的政治聲望或面臨嚴重跛腳危機，才會回頭尋求最鐵票的同溫層取暖。
是的，所謂同舟計畫，說穿了就是朱立倫想要擴大自己同溫層的取暖計畫。
這就是最令人訝異的一點。朱立倫明明不到兩個月前才當選上任，隨後又宣稱自己領導中二罷免通過有功，應該正是他意氣風發的時刻，怎會對權力焦慮到要找「傅崐萁們」回來幫忙鞏固權位？
答案很簡單。朱立倫雖然嘴巴說要爭取年輕人的支持，但畢竟腦袋裡頭的價值觀念還是老藍男，言行無法一致，自然爭取不到年輕人，只好回頭找自己熟悉的老藍男。但老藍不是日間凋零，就是恩怨太多，所以只好連「老爛藍」也找，以一解朱主席的權力焦慮。
這也不免令人好奇，不知道兩個月前那些為了擋下張亞中而投給朱立倫的所謂「國民黨青壯世代」，午夜夢迴時會不會忍不住思考，同樣一碰到北京就沒了膝蓋，同樣語出驚人讓社會不斷看笑話，同樣時常引起黨內串連反彈，當初選朱立倫和選張亞中的差別到底在哪？
「同舟」最常出現的詞語組合，除了「同舟共濟」，還有「風雨同舟」。如果是為了抵禦外頭的風雨挑戰，需要團結更多力量，那要「同舟」還有些道理。但如果風暴其實就在船的中心，無論拉多少人上船，結果就是一起沉沒。
朱立倫的同舟計畫因惹惱青壯世代而翻船，說到底是國民黨自家的事，我們旁觀即可。但朱立倫因權力焦慮所做的錯誤示範，確實值得所有政治人物警惕。
●作者：李兆立／政治工作者
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