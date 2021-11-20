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名家論壇》朱駿／國民黨再以低劣手法玩弄黨紀　必難中興

▲朱立倫赴國民黨立院黨團大會，與委員確定四大修憲基調。（圖／記者羅婉庭攝，2021.11.11）
▲朱立倫赴國民黨立院黨團大會，與委員確定四大修憲基調。（圖／記者羅婉庭攝，2021.11.11）

文/朱駿

2021-11-20 12:07:20

對傅崑萁恢復國民黨籍一案，國民黨前兩任考紀會主位都拿黨紀規章，跳出來反對，這顯然是涉及黨紀威信的黨務大問題，黨紀是黨內有普遍適用性的規定，不是一般特殊例外個案議題才是。

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有人被問到此事的意見竟然能說出口，「跟傅很熟，對於傅重返國民黨『個人沒有任何意見』」。肩負黨務的重責大任，對於事關黨紀這麼重大的問題竟然沒有意見，不是自己供認尸位素餐嗎？是不是就是因為「跟傅很熟」使然？那不是以私害公嗎？

有人還「強調不要用個案去以偏概全」，更是令人啼笑皆非。黨紀必須是黨內普遍一體適用的，法律之前人人平等是常識。依照黨的規範，傅崑萁能不能恢復黨籍是一個黨紀規範的問題，也就是黨紀規範是不是真具有一體適用的普遍性的問題，為特殊人開小門，恰恰是破壞此應有之普遍適用性，如此才是「以偏概全」，甚至是「以偏『蓋』全或『否』全」吧？

提到「同舟計畫」的構想，有人說，「不可能只針對傅崐萁，如果是針對個人，沒有必要大費周章」。這等於是此地無垠三百兩，承認確實是大費周章，肯定絞盡了腦汁，如今大家看到的直接效果，也確實是傅崑萁首先「違紀」恢復黨籍，不是為傅特殊設計，是為誰？不打自招。這就是因人設事，以人枉法。

中興以人才為本，能玩弄黨紀、又能令主席與副主席為自己如此費盡心思口舌者肯定非常有能耐，但這種人是否是中興所需的人才？老祖宗早有明訓：「有德此有人，有人此有土，有土此有財，有財此有用。德者本也，財者末也，…道善則得之，不善則失之矣。」沒有德，就是不善，就不會有人才。有人應該好好參悟。

國民黨先後敗於中共與民進黨，看看這兩黨，黨紀都必國民黨嚴明太多，在這兩黨面前，國民黨簡直是烏合之眾，不好好加強完善黨紀，珍惜每一個能彰顯黨紀威信的個案，做出正確的決定，反倒還不斷地破壞僅存的剩餘黨紀，黨紀好像成了特殊份子可隨個人意志為轉移擺弄的工具與玩具。國民黨如何號召有志之士，能不繼續腐爛敗壞嗎？豈有活路？

有人還說，「『同舟計畫』的正面意義就是把一些過去跟國民有淵源、有聯繫的人找回來，過程當中，可能會有些個案，也不能以偏概全，應該要用通則來處理。」

可曾思考過，如果國民黨讓人看得到希望願景，為什麼有那麼多人會離開國民黨？二十多年來，國民事實上一蟹不如一蟹，顯然走了太多好人，留下了太多爛人。

想要號召失聯黨員重回國民黨共同奮鬥，構想不錯，但不能拉到籃裏都是菜，如果不謹慎，費勁拉回害群之馬，正所以傷天下人才之心，令國民黨更加敗壞腐臭，就如食五辛之人，連仙佛都不願親近，只招來惡鬼，「舐其唇吻」。結果是「常與鬼住，福德日銷」，如何中興？

一言以為智，一言以為不智，言語，君子之樞機，身負黨務重任者應慎思、明辨、謹言，才能培養好的聲望，利黨利己。


●作者：朱駿／時事評論人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或

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