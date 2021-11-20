有火藥味！全聯、統一鳳山當鄰居 誰先來的？隔空互喊話
台灣超市龍頭全聯，不斷在台積極展店，今（20）天上午高雄鳳山又再拓展新門市，不過值得注意的是，統一集團日前才開幕的全台首家「統一優質生活館」恰好就在全聯新店面隔壁，兩大通路商較勁意味濃厚。
記者劉雅文／高雄報導
2021-11-20 12:37:17
對於誰先進駐高雄鳳山，全聯總經理蔡篤昌表示，店面是全聯先租的，是跟承租很久的開發商合作，全聯旗下不少店面都是跟他們承租，至於隔壁的統一優質生活館，則是已經空很久，後來才被統一租下。
至於統一集團是否事先知道全聯也承租在隔壁，對此統一集團董事長羅智先表示：「我們就覺得地點不錯、也夠大」，羅智先直率回應：「沒有什麼先租後租，那全聯乾脆把整條路都租下來，沒有這種事，我們開店不會去管隔壁是誰，是看商圈消費狀況，業務只是報一個地點，各單位評估是否適合開店」。
至於媒體追問，是否樂見跟全聯當鄰居？羅智先爽朗回應：「很好啊！」表示希望讓整條街都熱鬧起來，可以有人潮是好事。
另外，對於有些網友認為，全聯招牌力壓統一，對此羅智先僅表示「我們守法就好了啦！自己守規矩就好，人家怎麼樣我們不要去管人家。」
至於「統一優質生活館」開幕到現在的業績，羅智先表示，有超過期望，所以花很時間常常來看，心中還是覺得可以更好。