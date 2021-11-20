面試被打槍！一個月後卻「錄取了」 暗黑真相抖出：別去
受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，許多人失業，生計大受影響，因此若能在此期間獲得面試邀約，多數人都會更加珍惜機會並認真準備。不過，就有一名女網友發文，表示她日前面試完秒被打槍，豈料一個月後竟收到「錄取通知」，讓她相當困惑，貼文一出，也有過來人抖暗黑真相。
編輯中心/綜合報導
2021-11-20 12:39:07
該名女網友昨（19）日在社群平台《Dcard》上以「感謝函一個月後通知錄取…」為題發文，表示前陣子她去面試時，是早上面試，但當天下午她就立刻收到了感謝函。
原PO接著說，結果都過了一個月，對方竟然打給她問她「有沒有興趣去上班」，讓她不知到底是什麼情況，「有人遇過這種狀況嗎？去上班的狀況好嗎？是不是屎缺啊」？
貼文一出，掀起熱議，「應該是本來錄取的人不做了，而你是備取，所以現在才會問你要不要去。」、「雖然說屎缺偏多，不過也是可以看看面試當下心情跟面試官的反應，或是你目前對那份職務是否還有意願」、「有缺就去」、「如果妳覺得很喜歡的話可以去做看看，別人不適合的，說不定對妳來說很適合。去了才會知道」。
不過，也有不少過來人表示，「感覺就偏屎，也可以直接問對方怎麼又有這個缺，看對方怎麼解釋（雖然通常是聽聽就好不用太當真，但可以當做參考）」、「我就遇過無聲卡四個月之後回來說要面試，問他說為什麼有這個職位，他們說是要擴編，結果進去之後發現這個缺事情多的要命薪水低，原來是因為公司內部的老員工沒有要接這個位置，才來找我，我一個禮拜做完就走了」、「屎缺別去」。（編輯：郭佩蓉）