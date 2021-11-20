謝和弦老婆認錯搶人老公　自嘲「法院認證的小三」

歌手謝和弦家務事難了，與前妻Keanna（戴一軒）分手前不斷互嗆，去年終於簽字離婚，但在已婚身分時，他數度和現任妻子莉婭（陳莉涵）公然放閃，親密同遊宜蘭、花蓮，出雙入對宛如情侶，被Keanna怒告侵害配偶權，二審將於23日宣判，莉婭今（20）日終於在臉書發文向Keanna認錯，「我侵害了妳的配偶權，我搶了妳的老公！」坦承自己是「法院認證的小三」，更放話「無論從今以後如何，謝和弦的幸福由我買單」！





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▲謝和弦近日開記者會和老婆莉婭公然放閃。（圖／翻攝莉婭FB）

這場官司經新北地院去年一審宣判，謝和弦和莉婭應賠償Keanna 120萬元。如今，莉婭已經扶正，和謝和弦登記結婚，之前還一度小產，獲得歌迷們關心，經紀人勸她主動釋出善意，因此莉婭選擇道歉，扛起責任讓官司畫下句點。





莉婭說，「我的丈夫內心有很多的怨恨，是不可能在一時半刻放下的，尤其他還有躁鬱症，需要調適和平共處，非常的不容易」，也透露和扣爸聊過很多次，兒子帶著的這種恨，他也親身經歷過，可能要10年才會慢慢消去，「我必須要更努力陪著自己的丈夫向未來前進。」











▲謝和弦在IG仍曝光粉絲訊息，暗指前妻有風塵味。（圖／翻攝謝和弦IG）

不過這對夫妻似乎不同調，謝和弦今早仍在IG曝光粉絲訊息，指「受不了她的風與塵的味道」、「她根本沒有想讓你變成更好的人，只享受你為她帶來的好處」，謝和弦笑稱粉絲非常專業，雖未指名道姓，但粉絲一看就知道在說誰，在留言處猛酸Keanna。



