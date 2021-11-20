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眾院共和黨領袖講8.5小時　難擋社福支出通過

▲美國聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）演說8個半小時創紀錄，但拖延戰術失敗，眾議院仍表決通過總統拜登的1.75兆美元國內投資案。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）演說8個半小時創紀錄，但拖延戰術失敗，眾議院仍表決通過總統拜登的1.75兆美元國內投資案。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-20 17:48:46

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）從昨夜到今晨演說8個半小時創紀錄，但拖延戰術失敗，眾議院今天仍表決通過總統拜登的1.75兆美元國內投資案。

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綜合美國有線電視新聞網（CNN）與路透社報導，這項加強社會安全網和因應氣候變遷的支出案現將送參議院審議，有待意見分歧的溫和派和自由派參議員達成共識。

麥卡錫從昨晚到今晨講了8小時32分鐘才停，創下眾議院史上最冗長演說紀錄。路透社稱麥卡錫長篇大論共和黨的不滿，有些和法案風馬牛不相及，且不時還會大聲喝斥擺出不屑態度的民主黨眾議員。

之後換民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）演說以支持這項法案時，她還酸一下麥卡錫，說「為了我的同僚好，我會長話短說」。

裴洛西為法案護航說：「若是為人父母、年長者、孩童、勞工，以及身為美國人，這個法案正是為大家所推出，而且更好。」拜登後來致電裴洛西恭喜法案過關。

眾議院以220票贊成、213票反對通過法案，民主黨僅高登（Jared Golden）投反對票。高登表示，稅收規定對富人太慷慨，不過他今晨推文說會繼續推動調整，「以便實現原本目標」。

拜登在表決後發表聲明說：「現在『重建美好未來』（Build Back Better）法案送往美國參議院，我期待參院盡快通過，這樣我就可以簽署立法。」

民主黨籍參議員希望在年底前與黨內中間派的曼欽（Joe Manchin）和席納瑪（Kyrsten Sinema）達成共識，這兩人曾對法案規模及部分內容持疑。

法案包含從稅收政策到帶薪家事假等各種棘手議題，審議過後仍可能修改措施，以便在參議院過關。有鑑共和黨在參院50票全部都會反對，48名民主黨籍參議員和2名結盟的無黨籍參議員只要有任何一人跑票，法案就無法過關。

若參議院修改法案內容後通過，法案還需再送回眾議院表決過關，才能交拜登簽署。

國會預算處（CBO）預估，這項社福和因應氣候的支出案，未來10年會讓美國增加赤字3670億美元（約新台幣10.2兆）。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1101120

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