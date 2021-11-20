彭帥控他性侵又不倫　張高麗退休後知名度反爆漲

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即使位高權重，中國境外非相關領域多半對張高麗印像模糊、甚至毫無所聞，直到相差40歲的彭帥本月初在中國社群媒體自曝與他的男女關係，許多人才猛然發覺這名卸任高官的存在。
彭帥2日的微博貼文雖在短短20分鐘後即被刪除，但據媒體的截圖，彭帥在文中表示，張高麗10多年前就在天津時要求與她發生性關係；而張高麗3年前自副總理職位退休後，又透過有關人士約彭帥打球，球敘後更與妻子帶著彭帥回家，並在家中房間「和十多前在天津時一樣，要和我發生性關係」。
據彭帥的敘述，這段始於被動、被迫的性關係，隨後發展為不倫情事。事件曝光後引起極大震撼，外界持續關切彭帥的現況和人身安全之餘，也開始搜尋張高麗的訊息。
如同其他退休高官，張高麗2018年卸任副總理後，早已淡出公眾視野，在中國百度網鍵入「張高麗」，跳出的消息多半是他退休前的相關報導，極少數的動態新聞是官媒新華網報導7月1日中共百年黨慶大會出席的前現任高層官員時，出現了張高麗的名字。
彭帥消失的貼文說，張高麗曾為了說服自己與他發生性關係而勸誘稱，「宇宙很大很大，地球就是宇宙的一粒沙，我們人類連一粒沙都沒有」。
但這樣看似渺小的「連一粒都沒有」，已讓國際社會接連發聲，聯合國人權事務高級專員公署發言人史勞塞爾（Liz Throssell）日前要求見到彭帥下落以及是否平安的證據；白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也表態指美國對此深感關切。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1101120