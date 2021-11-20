屋主拆遷費獲千萬 租客要平分被拒怒飆：住了15年有感情
中國廣東1名女子近日在網上發布短片，指控自己租了多年的房子要被拆遷，而她向房東要求平分拆遷費用未果，痛訴房東「真是太過分了」。但此事曝光後女子反而被廣大網友痛批，說從未見過如此厚顏無恥之人。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-11-20 14:25:41｜2021-11-20 14:46:09
綜合中媒報導，影片中的女子聲稱，自己大學畢業在廣東租房子已經15年了，期間也曾自掏腰包進行修繕，大多數的居住問題也都自行處理。現在房子要拆遷，房東獲得了260萬元人民幣（折合新台幣約1130萬）的遷拆費用，她就向房東提議，將拆遷款分給一半自己，理由是自己和這套房子有比較深厚的感情，非常不捨得。
想當然爾，房東拒絕了女子的請求，氣得她錄製影片上網大罵，認為自己對房子花的心思明顯比房東多，只要求一半卻拿不到，實在是很委屈。
影片在網上曝光後，中國網友幾乎一面倒，紛紛留言吐槽：「這位女租客的腦迴路確實有些清奇」、「異想天開」、「奇葩」、「還有入戲這麼深的」、「以後房東再也不敢租長約了」、「我用支付寶十多年也有感情了，支付寶賺的錢是不是也應該分我一半」、「租了15年也是租，不是買，對於房屋你只有使用權，沒有所有權。」
另有網友建議，女子在居住期間投入的裝修等費用，房東可以合理補償一些，但要求拆遷費一半完全是獅子大開口，而且同一處房子住了15年，應該已經可以思考自行置業的問題，總比硬凹拆遷費來得強。
由於女子言論過於誇張，因此也有不少人懷疑，她單純只是想搏關注才錄製這段影片，並不是真的有要求平分拆遷費，認為當局應嚴格審查這類影片內容，並立法規定必須明確標誌，影片是否僅為表演內容、注意鑒別等字。