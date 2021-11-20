深夜點吐司喊醬多一點！她收到臉綠「被比中指」 眾看傻
打開外送APP，想吃什麼就點什麼，美外餐點一下就送到家門口，而不少店家都可以在「備註」中讓顧客填寫餐品需求，非常方便。但近日有一名網友PO文，表示他點了巧克力吐司，並在備註中表示希望店家能多抹一點醬，卻不料收到的訂單上竟被店家畫上「比中指」的圖案，讓網友非常傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-11-20 14:52:41
該名網友在臉書社團《爆料公社公開版》中貼文，表示自己在外送平台上點了巧克力吐司，並在備註中寫道「醬多，謝謝」。卻不料收到餐點後，發現店家在訂單上畫了一個「比中指」的圖案，疑似表達客製化訂單的不滿。此舉讓原PO非常氣憤，狠酸「不知道貴店的服務人員藝術細胞是不是放錯地方了？」
他指出，店家若不想多加醬就不要加，不接受客製化就不要接單，也能接受加醬要多加錢。任何店家或賣家都有權拒絕顧客消費，「但權利不是拿來對顧客展現藝術細胞」，「畫個中指給我，叫過那麼多家餐點，貴店是第一個」。
貼文一出，立刻引發討論，就有網友認為「畫中指還是第一次遇到，有沒有打電話去問一下」、「店家不想接取消就好，這樣毀了自己店家信譽」、「沒辦法客製化就按照標準送餐就好，畫這符號是什麼意思？」、「畫中指真的有夠沒水準＝＝」；不過也有人透露「其實店家拒擔會被扣錢，但真的不需要畫中指...可以提醒店家沒有客製化商品就好」。
而隨著事件延燒，該店的店員事後也傳訊息聯絡原PO，對自己的行為向原PO道歉，表示願意承擔所有責任。原PO事後也更新貼文，並希望大家再給該店及員工一個機會。（實習編輯：王思琴）