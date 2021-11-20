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第15輪開放3大疫苗混打！6對象符合者　本月23日起可預約

▲第15輪開放3疫苗混打！6類人本月23日起可預約。（圖／指揮中心提供）
▲第15輪開放3疫苗混打！6類人本月23日起可預約。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-11-20 14:34:46

20日下午，中央流行疫情指揮中心表示「COVID-19公費疫苗預約平臺」，第15期規劃提供BNT疫苗及莫德納疫苗第一劑、BNT疫苗與莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上對象的第二劑接種，第15輪共有6類對象符合資格。

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▲第15輪開放3大種類混打！6類人本月23日起可預約。（圖／指揮中心提供）
▲第15輪開放3疫苗混打！6類人本月23日起可預約。（圖／指揮中心提供）

一、符合資格對象為11月18日下午4時前已意願登記/混打意願登記之民眾，且符合下列任一條件：

(一) BNT第一劑：12歲以上民眾[即2009/11/25(含)前出生]。

(二) BNT第二劑：10月28日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(三) 莫德納第一劑：18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(四) 莫德納第二劑：10月28日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(五) AZ第二劑：9月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/25(含)前出生]。

(六) 已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打BNT疫苗或莫德納疫苗：9月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/25(含)前出生]。

二、預約分流時程：

(一) BNT 疫苗：11月23日上午10時起至11月24日中午12時止。

(二) AZ、莫德納疫苗：11月23日下午2時起至11月24日中午12時止。

三、施打時程：11月25日至12月1日。

指揮中心說明，符合前述資格對象，將於11月22日下午2時起，陸續收到提醒簡訊，請記得依預約分流時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。另外，已接種第一劑AZ疫苗之民眾，請依欲選擇之第二劑疫苗種類，於預約分流時間進行預約。

指揮中心提醒，10月1日起，亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

另外，18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽屬意願同意書。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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