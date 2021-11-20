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拜習會後　王毅籲美落實不打新冷戰不支持台獨

▲中國國務委員兼外長王毅以視訊出席「全球智庫大會」時，呼籲美方在政策和行動中落實「不打新冷戰、不尋求衝突對抗、不支持台獨」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國務委員兼外長王毅以視訊出席「全球智庫大會」時，呼籲美方在政策和行動中落實「不打新冷戰、不尋求衝突對抗、不支持台獨」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-20 17:50:32

（中央社台北20日電）美中元首視訊會晤落幕後，中國國務委員兼外長王毅今天以視訊出席「全球智庫大會」時，呼籲美方在政策和行動中落實「不打新冷戰、不尋求衝突對抗、不支持台獨」等重要表態。

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他也提到，中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）視訊會晤時，重申中國對兩岸議題的立場。王毅並宣稱，「反對台獨的態度越鮮明，制止台獨的舉措越堅決，兩岸和平統一才越有希望」。

據中國外交部官網，王毅20日在北京透過視訊出席「全球疫情形勢下管控競爭、分歧與合作」全球智庫大會，並在致詞時作上述表示。

他形容，中美作為最大的發展中國家和最大的發達國家，能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運，是兩國必須一起回答好的世紀之問。

對於習近平與拜登16日的視訊會晤，王毅則表示，習近平的論述「體現了中國領導人對中美關係發展演變的深刻思考，也為中美關係的未來走向明確了基本框架。」

王毅宣稱，「針對台灣當局『倚美謀獨』的圖謀和美方一些人『以台制華』的動向，習近平主席在會晤中發出了嚴正警示，表明了堅定立場。」

他接著重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。我們將盡最大努力尋求和平統一的前景，但絕不容忍任何分裂國家的台獨行徑，絕不接受在國際上搞『兩個中國』或『一中一台』。」

王毅並強調，「希望大家能夠理解，反對台獨的態度越鮮明，制止台獨的舉措越堅決，兩岸和平統一才越有希望，台海的和平穩定才越有可能，亞太的和平繁榮才越有保障。」

他又說，中方希望美方言行一致，「把不打新冷戰、不尋求衝突對抗、不支持台獨等重要表態真正落實到具體的政策和行動當中，這樣才能讓中美關係行穩致遠，既造福兩國，也惠及世界。」（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101120

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