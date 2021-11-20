紅崴觀光工廠嘉年華路跑活動今登場 上千人參與場面盛大

2021 府城 - 紅崴觀光工廠嘉年華健走路跑活動今日於紅崴科技集團－腳的眼鏡足部科學體驗中心隆重登場，邀請台南市副市長戴謙、議長郭信良、立法委員林俊憲及陳亭妃、

市議員蔡筱薇及李中岑、安南區區長葉誌明及台南市推廣觀光工廠發展協會理事長張慶鐘等人共同鳴槍起跑。

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▲路跑健走活動有上千位民眾參賽場面盛大（圖／記者張振興攝，2021,11,20）

本次路跑健走活動有上千位民眾參賽，場面盛大熱鬧，是台南自防疫警戒降級後的首場盛大路跑活動。紅崴科技創辦人謝進興表示：自全國進入三級警戒後，民眾待在家的時間大幅增長，還沒遇到病毒纏身，肥胖卻先找上門。如今疫情平緩，特別與台南市政府合作，開辦以路跑健走為主題的觀光工廠嘉年華，並贈予能夠促進循環，且榮獲 2021 台灣精品獎與美國發明專利的「 LiZi 亮子紗多功能科技袖套」等總價值超過 6,000 元以上的路跑活動贈品，鼓勵大家一起走出戶外，為健康而動！

除了路跑健走，現場還集結了 12 家觀光工廠、 20 台特色餐車、藝人團體互動表演秀與高達上百份彩品的摸彩活動，供民眾吃喝賞玩！台南市副市長戴謙表示，台南是全台灣觀光工廠數量最多的城市，在連續多日疫情「加零」的情況下，一舉推出精彩豐富的 2021 府城 - 紅崴觀光工廠嘉年華路跑健走活動，在此感謝全體市民共同遵守防疫規範，讓活動能夠順利且盛大的舉行。除了路跑活動，台南市還結合振興五倍券推出「台南購物節」，歡迎大家蒞臨台南，一起享受觀光，感受府城濃濃的人情味與地方特色！