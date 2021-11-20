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拚外交！邀26國使節桃園聚　鄭文燦：盼呈現台灣桃園特色

▲桃園市長鄭文燦邀集26國駐台大使前往桃園。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市長鄭文燦邀集26國駐台大使前往桃園。（圖／桃園市政府提供）

記者黃宣尹／綜合報導

2021-11-20 15:46:57

桃園市長鄭文燦昨（19）日邀請26國駐台大使、代表參訪大潭電廠、踏查草漯沙丘，新屋范姜祖堂導覽，晚上則於古厝前埕辦桌，由在地五星級飯店準備桃園在地食材復興甜柿、楊梅仙草、客家梅干肉等製作的美食佳餚，隨著桃園在地交響管樂團演奏的四季紅、望春風等台灣傳統民謠，讓桃園之美留駐外交使節心中。

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▲桃園市長鄭文燦上任以來，城市外交成果豐碩。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市長鄭文燦上任以來，城市外交成果豐碩。（圖／桃園市政府提供）
鄭文燦表示，桃園的海岸線有漁港、濕地、沙丘等環境保護區，同時也是台灣風力發電的重要場域，未來桃園將持續推動能源轉型，落實綠色永續與循環經濟。昨日下午參訪的大潭電廠，正由美國、日本、韓國的供應商興建7、8、9號發電機機組，大潭電廠未來將佔台灣的20%總發電量，有助緩解北部用電需求。

鄭文燦說，有「台版撒哈拉沙漠」之稱的觀音草漯沙丘，是年輕朋友、情侶、結婚新人拍照打卡的熱門景點，是台灣西部海岸線保存最寬廣且完整的特殊沿岸沙漠地景，也是全國第1座以「沙丘」為保護標的的地質公園。舉辦晚宴辦桌的新屋范姜祖堂，於2014年被列為市定古蹟，翹燕尾兩進落四合院建築，充分展現客家傳統庄院的典雅優美。桃園在保存自然與人文社會景觀一直不遺餘力，歡迎外交使節們多來桃園走走。

桃園市政府秘書處長顏子傑表示，鄭文燦上任以來，歷年皆邀請各國駐台大使、代表參訪桃園，從率先試乘桃園機場捷運、桃園國際棒球場觀看棒球賽、參與「大溪大禧」體驗廟會繞境文化。今年邀請駐台大使、代表造訪大潭電廠，了解我國重要基礎設施，走訪桃園市政府保育有成的草漯沙丘地景，並在海洋客家的范姜古厝辦桌，認識多元面貌的桃園。今日約有26國，超過40位外交官參與活動。

由於鄭文燦率領桃園市政府執政表現亮眼，外交成果豐碩，被部分人士解讀成是在替2024年總統大選鋪路，並與副總統賴清德較勁。鄭文燦今（20）日受訪時表示，已經連續2次邀駐台的使節團到桃園參訪，一次是參加淨灘，一次是體驗大潭電廠跟草漯沙丘，主要是使節團們想了解能源轉型在台灣發展的情況，所以特別跟他們說明，因為現在海岸保護做得很好，未來的三接供應天然氣之後，可以減少燃煤發電改成天然氣發電，這對於台灣的能源轉型來說是關鍵的一步。

鄭文燦也說，各大使跟代表來到桃園，昨天有26個國家有40位，他們都對於桃園的海岸保護印象很深刻，而且他們覺得台灣的海岸很有特色，也了解到我們在處理三接跟藻礁的時候，採取一個雙贏的政策，他們想了解12月18日公投，雖然是外國的使節團，不方便介入國內的議題，但基於2050年全球淨零排放的目標，自己又剛好得到台灣的永續獎，他們很希望了解整個淨零排放的路徑，在台灣如何推動。

鄭文燦說，他也詳細的說明非核、減媒、增綠、展氣這4大目標對於台灣能源轉型的重要性。傳統上，他們來到台灣都會來參加台灣慶典，或參加我們的高科技，這2次參加淨灘以及參觀大潭電廠，讓他們印象很深刻。他說，這個活動主要是我們跟使節團的多元互動，其實他們參加過大溪的社頭文化的繞境，也參加過棒球場的大使日，桃園跟各個國家的大使跟代表互動非常密切，而且範圍也不斷擴大，他們也都樂於跟桃園互動，這個主要是希望呈現出台灣以及桃園的特色，沒有其他的考慮，如果「歪樓」到較勁讓人覺得很無奈，不過該做的工作不會停下來。

▲桃園市長鄭文燦執政成績亮眼，其下一步受到各界關注。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市長鄭文燦執政成績亮眼，其下一步受到各界關注。（圖／桃園市政府提供）

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