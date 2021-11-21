新加坡疫情穩定　22日起放寬社交聚會餐廳內用人數

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新加坡疫情趨穩之際，工作小組宣布，22日起放寬部分措施，繼續朝向「與病毒共存」目標邁進。
工作小組聯合領導人之一、財政部長黃循財表示，自22日起，放寬社交聚會人數從最多2人至最多5人；已完整接種者不論是否來自同一家庭，最多可5人一組至餐廳內用。
新加坡昨天新增1734人確診，至今累計24萬8587起確診案例，其中641人病故。截至昨天，每週病例增加率降至0.77，整體加護病房使用率也下降至57%。
衛生部指出，新加坡目前平均每天新增病例已降至3000例以下，近99%都是無症狀或輕症，絕大多數人都在家休養、康復。
除了放寬部分措施，星國政府也將擴大實施「接種者有別」的防疫措施，以及加速推動追加劑接種計畫。
新加坡9月起為民眾接種追加劑，衛生部今天表示，即日起縮短第2劑mRNA（信使核糖核酸）疫苗與追加劑的間隔時間，30歲以上民眾打完第2劑滿5個月後，即可接種追加劑，以增強保護力。
王乙康表示，希望年底前可多為150萬人施打追加劑。有鑒於Delta變異株的出現，未來星國大多數民眾可能都需要接種3劑疫苗。
依新加坡COVID-19疫苗接種計畫，多數民眾接種輝瑞/BNT及莫德納疫苗等mRNA疫苗。另有少部分民眾選擇接種中國科興疫苗。
新加坡人口約545萬，是全球疫苗覆蓋率最高的國家之一，目前85%人口已完整接種，86%至少接種1劑疫苗。22%已接種追加劑。（編輯：韋樞）1101120