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新加坡疫情穩定　22日起放寬社交聚會餐廳內用人數

▲新加坡疫情保持穩定，22日起將鬆綁部分防疫措施。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡疫情保持穩定，22日起將鬆綁部分防疫措施。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-21 05:00:00

（中央社台北20日電）新加坡疫情保持穩定，22日起將鬆綁部分防疫措施，包括社交聚會人數從最多2人放寬至最多5人，完整接種疫苗者最多可5人一組到餐廳內用。同時將加速推動追加劑接種計畫，縮短間隔時間。

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星國衛生部長王乙康今天在跨部會抗疫工作小組線上記者會表示，近期疫情趨勢指標有正面發展，包括病例數、病例增加率及重症患者比率減少；人流量雖增加但疫情沒有更嚴重，顯示社會對病毒的抵抗力增加，因此決定放寬部分措施。

新加坡疫情趨穩之際，工作小組宣布，22日起放寬部分措施，繼續朝向「與病毒共存」目標邁進。

工作小組聯合領導人之一、財政部長黃循財表示，自22日起，放寬社交聚會人數從最多2人至最多5人；已完整接種者不論是否來自同一家庭，最多可5人一組至餐廳內用。

新加坡昨天新增1734人確診，至今累計24萬8587起確診案例，其中641人病故。截至昨天，每週病例增加率降至0.77，整體加護病房使用率也下降至57%。

衛生部指出，新加坡目前平均每天新增病例已降至3000例以下，近99%都是無症狀或輕症，絕大多數人都在家休養、康復。

除了放寬部分措施，星國政府也將擴大實施「接種者有別」的防疫措施，以及加速推動追加劑接種計畫。

新加坡9月起為民眾接種追加劑，衛生部今天表示，即日起縮短第2劑mRNA（信使核糖核酸）疫苗與追加劑的間隔時間，30歲以上民眾打完第2劑滿5個月後，即可接種追加劑，以增強保護力。

王乙康表示，希望年底前可多為150萬人施打追加劑。有鑒於Delta變異株的出現，未來星國大多數民眾可能都需要接種3劑疫苗。

依新加坡COVID-19疫苗接種計畫，多數民眾接種輝瑞/BNT及莫德納疫苗等mRNA疫苗。另有少部分民眾選擇接種中國科興疫苗。

新加坡人口約545萬，是全球疫苗覆蓋率最高的國家之一，目前85%人口已完整接種，86%至少接種1劑疫苗。22%已接種追加劑。（編輯：韋樞）1101120

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