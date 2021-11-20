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人妻被暴打3年不願離婚　理由令人傻眼：老公太帥離不開

▲中國湖南有位人妻，被家暴3年都不願離婚，理由是丈夫太帥。（圖／翻攝自微博）
▲中國湖南有位人妻，被家暴3年都不願離婚，理由是丈夫太帥。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-20 16:35:04｜2021-11-20 16:43:43

婚姻生活難免摩擦或口角，但若真的動手卻是萬萬不可。中國湖南近日有1名人妻，因被丈夫家暴，坐在路邊痛哭，引起關注。詳細追查後發現，女子其實已遭遇家暴長達3年，但遲遲不肯離開，給出的原因是「老公太帥」。

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綜合中媒報導，3年前，李霞（化名）認識了丈夫王強（化名），因為對彼此都有好感，才認識了2個月就火速登記結婚，沒想到卻是噩夢的開始。婚後2人產生諸多矛盾，吵架之餘還伴隨著拳打腳踢，大部分被打的都是李霞。

被暴揍的李霞經常跑回娘家哭訴，但往往只要丈夫道歉，李霞就會心甘情願的跟他回去。但在暴力陰影下的婚姻終究不能長久，周遭勸離不勸和的人越來越多，連王強也去了法院起訴請離婚。王強聲稱，李霞的疑心病太重，根本就是控制狂，每天都要檢查他的手機，不給他任何的私人空間，就算偶爾王強能離開，李霞也要求要定時給她匯報行蹤，不然就會被懷疑外遇。

王強表示，自己之所以對妻子拳打腳踢，是因為李霞的疑心病已經快把他搞瘋了，他在結婚後的3年，每天都活得很累。不過就算被經常性痛打，李霞還是不願離開，讓王強大嘆無奈：「你看有這樣的女人嗎？我打她還不離開。」而對於周圍的人都勸她離婚，李霞的回答都是：「他太帥了，我離不開他。」

《湖南都市》電視台安排2人進行調解程序，李霞卻當場自己懷孕的消息，王強傻眼之餘，只得看在孩子的份上，同意給彼此一個改變機會，再和李霞再相處一段時間。雖然暫時看來是正面結局，但不少網友都懷疑，李霞的精神狀況似乎有點問題，2人後續會如何發展，也讓人難以樂觀看待。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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