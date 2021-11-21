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奇蹟美顏！宋慧喬、申敏兒、韓孝周、最正小三去當學生妹

▲申敏兒（左起）、韓素希、韓孝周、宋慧喬近期在劇中都有高中生裝扮。（圖／Netflix、tvN、SBS）
▲申敏兒（左起）、韓素希、韓孝周、宋慧喬近期在劇中都有高中生裝扮。（圖／Netflix、tvN、SBS）

記者陳雅蘭/專題報導

2021-11-21 07:30:00

南韓演員宋慧喬、申敏兒、韓孝周、「最美小三」韓素希近期螢幕上都有亮眼表現，4女神劇中不約而同都有學生裝扮，除了剛滿27歲的韓素希，宋慧喬、申敏兒、韓孝周都年過30，但「學生妹LOOK」仍無違和感，駐顏有術，保養功力一流。

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▲申敏兒（左）劇中穿上高中制服，跟金宣虎拍照。（圖／Netflix）
▲申敏兒（左）劇中穿上高中制服，跟金宣虎拍照留念。（圖／Netflix）

申敏兒睽違近2年，合作金宣虎主演《海岸村恰恰恰》，故事以海邊村莊居民們的故事為主題，貼近生活的寫實劇情療癒不少觀眾。劇中，申敏兒跟金宣虎交往後，提議穿高中制服拍照，男帥女美的高中生模樣，當時引起不小話題。《海岸村恰恰恰》可至Netflix收看。

▲本來就很年輕的韓素希，穿上制服毫無違和感。（圖／Netflix）
▲本來就很年輕的韓素希，穿上制服毫無違和感。（圖／Netflix）

韓素希靠著《夫婦的世界》、《無法抗拒的他》打響知名度，今年以《以吾之名》擺脫嬌柔形象，為父復仇從第一集打到最後一集，其中在學校的橋段，她因為爸爸被冠上吸毒犯女兒綽號，遭圍毆霸凌，韓素希最終忍不住脾氣，以1打10後，撂下一句：「黑道大哥的女兒，就是要這麼會打架。」休學展開報仇之路。《以吾之名》可至Netflix收看。

▲韓孝周（左）自認滿像學生妹。（圖／tvN、愛奇藝國際站）
▲韓孝周（左）自認滿像學生妹。（圖／tvN、愛奇藝國際站）

韓孝周2016年拍完《W－兩個世界》後，已有4年時間沒演電視劇，今年跟剛退伍的男神朴炯植合演《Happiness毒樓》，2人劇中高中就相識，第一集在學校上演英雄救美戲碼。韓孝周被問到34歲穿學生服的感想，她自認「毫無違和感」，唯一衝擊的是，看到現場的學生演員後，感覺有點微妙。《Happiness毒樓》可至愛奇藝國際站收看。

宋慧喬也是好久不見，今年合作張基龍主演《現正分手中》，她劇中無故被甩，鐵心不再談戀愛，直到遇見張基龍，久違的心動感再次浮現。她劇中為了實踐設計師夢想，在巴黎讀書實習，穿著大學T跑腿奔波，模樣完全看不出來39歲，凍齡臉蛋讓女性稱羨不已。《現正分手中》可至friDay影音收看。

▲宋慧喬演大學生也好無違和感。（圖／現正分手中IG）
▲宋慧喬劇中演大學生。（圖／現正分手中IG）
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