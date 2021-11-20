PLG／林書緯狂砍25分！富邦末節上演大逆轉　險勝攻城獅

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不過此役首節大部分時間還是由勇士主導戰局，在林書緯單節攻下10分的火燙手感下，該節衛冕軍以30:22稍微拉開了比數；但次節攻城獅加強防守，一波12:2的小高潮反超，隨著辛巴上半場前完成的空接灌籃，他們53:50進入到中場休息。
易籃再戰後，辛巴持球切入過了德古拉後凶狠灌籃，也直接引爆全場的氣氛，三節打完攻城獅進一步取得7分領先；末節攻城獅繼續在禁區享有優勢，替補上場的郭少傑對老東家不留情，幾次切入得手，幫助球對將分差拉到11分。
不過勇士在換上辛特力後，攻防表現都有所提升，他先是命中三分球、接著又在快攻中完成三分打，讓富邦在進入到最後2分鐘時，只落後1分。接著李家瑞切入掉球，林孟學快攻上籃反超分數，接著辛巴強打禁區要到犯規，但他兩球都落空；接著輪到辛特力被算上罰球線，而他兩罰俱中。
讀秒階段，勇士取得3分領先，攻城獅進攻時郭少傑在三分線外被犯規，但他3罰2中，回過頭來林書緯2罰1中，兩隊還是1分差。高國豪操刀最後一擊，但他的三分球卻頭城「麵包」，比賽結束。
攻城獅這一場兩名洋將大勝和辛巴都有不錯的發揮，前者20分12籃板，後者則有20分15 籃板，而本土長人吳岱豪和李家瑞也分別有12分和10分進帳；林書緯砍下25分，在勇士這邊一枝獨秀，洋將辛特力得到15分，張宗憲得到14分，德古拉10分13籃板。