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老公如外遇！張鈞甯直接攤牌「絕不說挽回的話」

▲張鈞甯在戲中與陳恩峰結婚，誓言生死相守。（圖／HBO GO提供）
▲張鈞甯在戲中與陳恩峰結婚，誓言生死相守。（圖／HBO GO提供）

娛樂中心／綜合報導

2021-11-21 01:00:00

HBO亞洲原創黑暗懸疑影集《誰在你身邊》，張鈞甯戲中與老公陳恩峰發生婚姻危機，陳恩峰覺得彼此失去信任而提出分手。對於戲中敢愛敢恨的角色「詠琪」，張鈞甯表示演得很過癮，「詠琪是只有0或100的女人，愛或不愛對她而言沒有中間值。我的感情觀其實也很像她，我相信我看到的眼前的人現在的樣子，別人說他什麼我都不會去聽。我給了愛就會是全部。」

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現實中，張鈞甯如果面對婚姻中懷疑有第三者時，會怎麼做呢？張鈞甯直說：「如果是我，我會選擇直接對老公攤牌，我不願意花時間去猜忌，會直接問他是怎麼回事？我覺得如果心已經變了，就直接分手，我的個性就不會再說任何一句想挽回的話。因為不信任是一道裂縫，裂縫存在兩人中間只會越來越大，走向的結果對大家都不好。」

▲張鈞甯戲中深愛老公陳恩峰。（圖／HBO GO提供）
▲張鈞甯戲中深愛老公陳恩峰。（圖／HBO GO提供）
張鈞甯說：「我飾演的詠琪是從小很缺乏愛的孩子，活在父母的爭吵中，只有同父異母的姐姐詠潔愛她，這樣的人通常心理沒有自信和安全感，所以詠琪的人生觀就是只相信當下。她的個性是不喜歡的人她絕對不會靠近，一旦確認對方是真心待她，她給予的溫暖也毫不保留，她百分之百的愛丈夫，如同他們戲中許諾生死相守的結婚誓言。詠琪也這樣對待後來認識的朋友子霏，子霏一開始接近詠琪，詠琪並不理會她。直到確定子霏是發自真心關心她，她們成為人生中低潮時互相扶持過一段的朋友，我想大家多少有相似的人生經歷。」

▲吳子霏（右）戲中崇拜敢愛敢恨的張鈞甯。（圖／HBO  GO提供）
▲吳子霏（右）戲中崇拜敢愛敢恨的張鈞甯。（圖／HBO  GO提供）
吳子霏飾演一個從小在廟裡長大跳八家將的女孩，在學校被霸凌。自卑的吳子霏看到張鈞甯樂團表演，把她視為偶像，張鈞甯心情不好去酒吧被男人灌醉意圖不軌，吳子霏隨後出現保護她，背著醉倒的張鈞甯護送回家，兩人成為朋友。吳子霏興奮直呼《誰在你身邊》讓她與張鈞甯演對手戲，是讓她美夢成真。

吳子霏說：「鈞甯是眾所皆知非常優秀的演員，我直到被通知都不敢置信我拿到這個角色。第⼀次見到鈞甯是在我定裝時，我跟她打招呼時超緊張，怕自己講錯話，鈞甯讓我感覺非常溫暖大方，尤其是看她與工作⼈員的相處，就知道她是一個很大愛又無私的⼈。」吳子霏說：「印象最深刻的是在進組第一天鈞甯就跟我說：『有什麼問題要討論的話，歡迎隨時來找我！』讓我很安心進入角色，我至今都非常感謝她。拍戲期間，導演會帶著我和鈞甯3個⼈每天拍攝完就⼀起討論剛拍的戲，像是如何能更好的表達故事及角色之間的關係。對我幫助很大。」

▲戲中吳子霏（左）崇拜張鈞甯，戲外說與鈞甯合作是美夢成真。（圖／HBO  GO提供）
▲戲中吳子霏（左）崇拜張鈞甯，戲外說與鈞甯合作是美夢成真。（圖／HBO  GO提供）
吳子霏為戲第一次學練八家將，她說：「我在進組之前，在家先從YouTube看八家將的影⽚，我先從肢體去觀察，研究如何抬腳，踩出步伐的幅度等。我生長在台南，從小常在廟會看陣頭，其中最喜歡的就是八家將，我覺得八家將超級帥，因為很正氣很令⼈安⼼。我努力研究如何展現出八家將的正氣凜然，莊嚴神聖的態度。」

▲吳子霏為戲學跳八家將。（圖／HBO  GO提供）
▲吳子霏為戲學跳八家將。（圖／HBO  GO提供）
吳子霏提前一週到台中進劇組，先密集訓練學跳八家將，她向師父請求借走八家將的法器以隨時練習，她說：「雖然實際拍戲我跳八家將的場次不多，我希望自己熟練拿法器的手勢態度，這是尊重。」為了讓自己提前進入角色，未拍攝的時間吳子霏也以戲中的造型，穿著寬大的T恤、夾腳拖鞋待在片場觀摩，看著導演的拍攝手法和其他演員的表演狀態。導演何潤東對於吳子霏靈活的表演態度和努力的準備都看在眼裡，大讚說：「我覺得子霏一定會成為很棒的演員。」

《誰在你身邊》集結堅強卡司張鈞甯、徐若瑄、莊凱勛、陳恩峰等人，每週日晚間九點於HBO GO上線，並在HBO頻道播出。（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、11
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