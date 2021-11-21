老公如外遇！張鈞甯直接攤牌「絕不說挽回的話」

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張鈞甯說：「我飾演的詠琪是從小很缺乏愛的孩子，活在父母的爭吵中，只有同父異母的姐姐詠潔愛她，這樣的人通常心理沒有自信和安全感，所以詠琪的人生觀就是只相信當下。她的個性是不喜歡的人她絕對不會靠近，一旦確認對方是真心待她，她給予的溫暖也毫不保留，她百分之百的愛丈夫，如同他們戲中許諾生死相守的結婚誓言。詠琪也這樣對待後來認識的朋友子霏，子霏一開始接近詠琪，詠琪並不理會她。直到確定子霏是發自真心關心她，她們成為人生中低潮時互相扶持過一段的朋友，我想大家多少有相似的人生經歷。」
吳子霏飾演一個從小在廟裡長大跳八家將的女孩，在學校被霸凌。自卑的吳子霏看到張鈞甯樂團表演，把她視為偶像，張鈞甯心情不好去酒吧被男人灌醉意圖不軌，吳子霏隨後出現保護她，背著醉倒的張鈞甯護送回家，兩人成為朋友。吳子霏興奮直呼《誰在你身邊》讓她與張鈞甯演對手戲，是讓她美夢成真。
吳子霏說：「鈞甯是眾所皆知非常優秀的演員，我直到被通知都不敢置信我拿到這個角色。第⼀次見到鈞甯是在我定裝時，我跟她打招呼時超緊張，怕自己講錯話，鈞甯讓我感覺非常溫暖大方，尤其是看她與工作⼈員的相處，就知道她是一個很大愛又無私的⼈。」吳子霏說：「印象最深刻的是在進組第一天鈞甯就跟我說：『有什麼問題要討論的話，歡迎隨時來找我！』讓我很安心進入角色，我至今都非常感謝她。拍戲期間，導演會帶著我和鈞甯3個⼈每天拍攝完就⼀起討論剛拍的戲，像是如何能更好的表達故事及角色之間的關係。對我幫助很大。」
吳子霏為戲第一次學練八家將，她說：「我在進組之前，在家先從YouTube看八家將的影⽚，我先從肢體去觀察，研究如何抬腳，踩出步伐的幅度等。我生長在台南，從小常在廟會看陣頭，其中最喜歡的就是八家將，我覺得八家將超級帥，因為很正氣很令⼈安⼼。我努力研究如何展現出八家將的正氣凜然，莊嚴神聖的態度。」
吳子霏提前一週到台中進劇組，先密集訓練學跳八家將，她向師父請求借走八家將的法器以隨時練習，她說：「雖然實際拍戲我跳八家將的場次不多，我希望自己熟練拿法器的手勢態度，這是尊重。」為了讓自己提前進入角色，未拍攝的時間吳子霏也以戲中的造型，穿著寬大的T恤、夾腳拖鞋待在片場觀摩，看著導演的拍攝手法和其他演員的表演狀態。導演何潤東對於吳子霏靈活的表演態度和努力的準備都看在眼裡，大讚說：「我覺得子霏一定會成為很棒的演員。」
《誰在你身邊》集結堅強卡司張鈞甯、徐若瑄、莊凱勛、陳恩峰等人，每週日晚間九點於HBO GO上線，並在HBO頻道播出。（編輯：楊穎軒）
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