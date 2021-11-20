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全球首富糗道歉！特斯拉app當機　全球500人被鎖車外

▲全球電動車龍頭特斯拉推出新功能的Tesla app驚傳當機，執行長馬斯克出面致歉。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球電動車龍頭特斯拉推出新功能的Tesla app驚傳當機，執行長馬斯克出面致歉。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-20 17:34:47

全球電動車龍頭特斯拉推出新功能的Tesla app驚傳當機，全球多地的車主都受到影響，無法透過手機連線來解鎖車門。有韓國的車主在推特發文，直接標註特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)，要他快點解決這項「全球性問題」。

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綜合美國《有線電視新聞網》(CNN)等外媒報導，美東時間19日下午4時40分左右（台灣時間20日凌晨5時40分），陸續有500多名用戶回報，聲稱app無法和自己的車子連結，美國、加拿大、歐洲、亞洲都有。1名韓國車主更直接在推特上點名馬斯克，說自己在首爾用iOS版本的Tesla app連線Model 3時，跳出500次伺服器錯誤，還加註「看來是個全球性的問題。」

這位車主的推文成功釣出馬斯克本人，回覆推文稱「正在確認中」。

幾個小時後，馬斯克在貼文下方再次回覆並致歉，說可能是因為不小心增加了冗餘的網路流量，現在應該已重新連上線，之後也將採取措施，確保此類事件不再發生。

根據監測網站Downdetector數據，故障報告在美國東部時間19日下午5點左右，通報異常的問題量激增，並持續了約3個小時。

報導指出，特斯拉還是有配備1張鑰匙卡，讓車主在必要時仍然可以進入車子並啟動，所以即便app當機，只要改用卡片鑰匙即可。然而，不少車主抱怨道，因為app連線手機很方便，未必會把卡片帶在身上，只要類似問題出現，就有被鎖在車外的風險。

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