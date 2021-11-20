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只差500公尺登頂雪山！國小師生「1理由」撤退　山友讚翻

▲台北市中山國小老師日前帶學生攻頂雪山，只差500公尺時卻果斷率隊下撤，原因曝光被山友讚翻。（圖／翻攝自雪霸國家公園登山資訊分享站臉書）
▲台北市中山國小老師日前帶學生攻頂雪山，只差500公尺時卻果斷率隊下撤，原因曝光被山友讚翻。（圖／翻攝自雪霸國家公園登山資訊分享站臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-11-20 18:22:11

台北市中山國小老師日前帶領學生進行山野教育，率隊攻頂雪山。但就在距離成功登頂只剩500公尺的時候，老師卻決定撤回不爬了，理由是「路面結冰嚴重」。果斷帶小朋友們下山獲得山友大讚，雪霸國家公園管理處也直呼是「很棒也勇敢的決定！」

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雪霸國家公園管理處在「雪霸國家公園登山資訊分享站」臉書社團，發文提到了這則中山國小師生攻頂在即、卻果斷下山的小故事。雪霸國家公園管理處分享了中山國小老師的發文，指出登頂雪山的兩天前，雪山主峰下雪，積雪30公分。而進入圈谷後就遇到地面結冰的問題，帶著學生勉強推進到10.4K，距主峰山頂只剩500公尺，但路徑結冰更嚴重，雖然有融化，但速度很慢，因此決定下撤。

雪霸國家公園管理處表示，重點就在那一句因此決定下撤，當時只差雪山主峰0.5K，「但卻決定帶孩子撤退，是個很棒也勇敢的決定！因為招喚你前進的不應該是勇敢的登頂，而是平安地回到登山口」。

而中山國小的老師帶領小朋友們安全下山後，再由兩位老師登頂，以拍照以及用空拍機拍回影像的方式，帶給無法登頂的小朋友欣賞，一樣是難得體驗。

山友們紛紛留言稱讚說，「最高的山常常不是遠方天際的那座巔峰，反而經常是足底下的寸土。老師們做了一次最好的山野活動演繹，讚」、「勇敢決定下撤，這是最好的山野教育」、「山永遠都在，安全回家最重要，登頂下次再來」、「撤退也是一種勇氣，安全下山是首選」。（編輯：倪浩軒）



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