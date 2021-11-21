韓國各級學校全面恢復到校上課　疫情升溫成隱憂

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為預防疫情擴散，韓國教育部預計在確診者集中的首都圈地區增派防疫人力，由1361人組成學校生活防疫指導檢查團，至年底前持續與各地方政府教育廳合作防疫。
不過，韓國單日確診人數從10月底持續增加，本週連續4天新增3000例以上，也讓學生及家長等對全面恢復到校上課既期待又擔憂。
對此，教育部表示，首爾、仁川、京畿道等首都圈地區學校，學生數在28人以上的班級可依校方方針決定是否全面到校上課。據教育部統計，首都圈97%學校決定比照其他地區學校恢復全面到校上課。
此外，若校內出現確診者，學校可與教育部商議後改為線上上課；學生家中有人確診時，必須經過PCR檢測為陰性後才能重回學校上課。
截至今天凌晨零時，韓國境內完全接種人數達到總人口78.8%，但由於較晚開放施打疫苗的18歲以下學生族群接種率仍偏低，教育部表示將積極研議鼓勵學生接種方案。
韓國至今累計41萬2311例確診，近一週每天平均新增2753例，其中約2733例為社區感染案例，約8成集中在人口密集的首都圈地區。
確診人數快速增加，也讓首都圈重症病床更加吃緊，根據防疫當局統計，首都圈內仍在等待病床的確診者來到659例，較前一天增加139例。截至19日傍晚，首都圈重症病床使用率達到79%，全國重症病床使用率也增至64.8%。（編輯：黃自強）1101120