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韓國各級學校全面恢復到校上課　疫情升溫成隱憂

▲韓國各級學校將自22日起全面恢復到校上課，防疫當局預計為此曾派1000多名人力。圖為韓國每年的「大學修業能力考試」。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國各級學校將自22日起全面恢復到校上課，防疫當局預計為此曾派1000多名人力。圖為韓國每年的「大學修業能力考試」。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-21 08:27:00

（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）韓國各級學校將自22日起全面恢復到校上課，防疫當局預計為此曾派1000多名人力，但在單日確診數連日破3000例狀況下，疫情是否會因此再次擴散受到各界關注。

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韓國政府自11月起展開階段性防疫鬆綁計畫，規劃讓國內社會逐步恢復疫情前日常步調，教育部則考慮大學聯考日程，將全國幼稚園與高、中、小學恢復全面到校上課日訂在22日。

為預防疫情擴散，韓國教育部預計在確診者集中的首都圈地區增派防疫人力，由1361人組成學校生活防疫指導檢查團，至年底前持續與各地方政府教育廳合作防疫。

不過，韓國單日確診人數從10月底持續增加，本週連續4天新增3000例以上，也讓學生及家長等對全面恢復到校上課既期待又擔憂。

對此，教育部表示，首爾、仁川、京畿道等首都圈地區學校，學生數在28人以上的班級可依校方方針決定是否全面到校上課。據教育部統計，首都圈97%學校決定比照其他地區學校恢復全面到校上課。

此外，若校內出現確診者，學校可與教育部商議後改為線上上課；學生家中有人確診時，必須經過PCR檢測為陰性後才能重回學校上課。

截至今天凌晨零時，韓國境內完全接種人數達到總人口78.8%，但由於較晚開放施打疫苗的18歲以下學生族群接種率仍偏低，教育部表示將積極研議鼓勵學生接種方案。

韓國至今累計41萬2311例確診，近一週每天平均新增2753例，其中約2733例為社區感染案例，約8成集中在人口密集的首都圈地區。

確診人數快速增加，也讓首都圈重症病床更加吃緊，根據防疫當局統計，首都圈內仍在等待病床的確診者來到659例，較前一天增加139例。截至19日傍晚，首都圈重症病床使用率達到79%，全國重症病床使用率也增至64.8%。（編輯：黃自強）1101120

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