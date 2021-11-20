專訪／韓團Weki Meki曝20歲遭遇　有情：比想像的痛苦

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她們專輯《I AM ME.》內容包含成員20歲的「我」，在與他人比較時，難免會產生自尊心、混亂、恐懼、 挑戰、激動、喜悅、快樂等多種情緒，再遇到成員後，一起戰勝、共同築夢的過程。8位成員透露20歲的故事，秀娟坦承當時心智仍停在10歲，跟20歲時沒有太大差別，唯一深刻的回憶，就是21歲出道。Elly則開心過了20後可以喝酒；有情卻表示「20歲的時候比想像痛苦」，但也了解到自我與未知的世界，從中學到不少，獲得力量，「讓我更細心的觀察並接受這個社會」。
Sei唯一的感觸，就是20歲時不是和家人、而是與成員度過，「遇到大家後變成家人，這真的滿神奇的，這應該是很多人都做不到的，是珍貴、無價的歲月，當然，能有這樣的感受，全歸功於Weki Meki的每一位」。Lua笑說，想像中的20歲原本是能遇到更多新朋友，但因身為宅女感到慚愧，「我應該要更積極的多出去走走交朋友才對」。度延坦言20歲時「情緒複雜」，為了抓住其中費盡苦心，「雖然過程好辛苦，但我很用心的生活，所以我很替自己感到驕傲」。
年紀最小的Rina、Lucy都剛滿20歲，坦言還未體會到成人的真實感，希望從現在開始發掘更多體驗，也期許求學階段期間，能認識更多新朋友。
Weki Meki出道至今4年，但度延坦言除了工作，彼此間的回憶不多，希望這次宣傳期結束後，大家能一起去旅行、製造回憶，Elly則許願要一起去露營，「我們常常在說這件事，到現在都沒有一起去過，真的好想要一起露營喔」。
2021年只剩下1個半月，秀娟說今年還沒做健康檢查，要找空檔去完成；Elly跟Lua有想看的書，但拖到現在還沒看，希望2021過完前能讀完；有情透露3年前就想考駕照，至今都沒拿到，「我今年一定要考到！」；度延自認今年過得認真，只希望年底能好好休息，完美過完2021；Sei說今年的每天都有寫日記，目標就是堅持到12月31日，「到時翻日記，一定很有趣」；Rina沒未完成清單，只希望大家好好過完2021不要受傷；Lucy則是要把1月買的木作音樂盒組裝完成。
聊到2022新年新希望，大家許願Weki Meki活動接不完、開演唱會，Elly、Lucy、Sei、Rina希望有朝一日能演戲，Lua坦言持續完成一件事很難，但她目標是去上英文課，Rina則希望明年有獨自旅行的機會。
Weki Meki公司跟台灣合作，販售韓國原裝進口版《I AM ME.》專輯，銷量將計入韓國HANTEO CHART排行榜榜單，詳情可至CL Creative & Entertainmen臉書查詢。
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