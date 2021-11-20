大鵬灣騎車趣　秋冬單車輕旅行感受景點與美食魅力

大鵬灣國家風景區管理處為吸引秋冬旅遊潮，發揮屏東暖冬氣溫「多一度」特色，特別舉辦「2021 大鵬灣Bike Tour35 騎車趣」活動，今(20)日上下午各號召百名親子單車騎士，深度體驗秋高氣爽的大鵬灣灣域景點。
記者陳美嘉／屏東報導
2021-11-20 18:27:08
活動以林邊火車站為起點，沿途行經濱灣碼頭、鵬灣跨海大橋、東隆宮、大鵬灣遊客中心、落日灣、鵬村濕地、崎峰濕地、光采濕地等知名景點。鵬管處表示，今年是「自行車旅遊年」，而自行車是最適合大鵬灣的旅遊方式，遊客除藉此深度體驗大鵬灣環灣之美，更有充滿在地特色的魷魚絲烤魚片、冰淇淋櫻花蝦鬆、鱈魚香絲DIY、特色鴨蛋DIY等手作體驗活動，以及風景明媚的水上活動、遊湖行程等豐富內容。
「大鵬灣Bike Tour35」是國家多元自行車路線，周邊擁有豐富的天然景觀及人文元素，民眾可透過自行車體驗東港鎮與林邊鄉的美食與景點名店，感受「單車旅遊＋屏東觀光圈」魅力，享受大鵬灣周邊旅行，「多一度」與「慢一點」的「體驗型觀光」。為推廣「大鵬灣Bike Tour35」自行車路線，鵬管處已培訓許多專業的領騎人員，帶領深度體驗灣域周邊景點。
鵬管處指出，為振興大鵬灣週邊旅宿觀光業，自12月1至15日期間到東港鎮、林邊鄉與小琉球鄉使用街口支付的民眾，還有500 位幸運兒，有機會抽中街口幣500元。