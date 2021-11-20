PLG／場面壓制德古拉 辛巴豪言：台灣沒人能單挑守住我
新竹街口攻城獅本季找來「重量級」洋將辛巴，而在他熱身賽的首戰，也展現自己在禁區的威力，面對富邦勇士的德古拉，在對抗上占盡上風。賽後受訪時他也直言，在台灣籃壇應該沒人能限制自己。
記者黃建霖/台北報導
2021-11-20 19:39:29｜2021-11-20 19:41:02
「在台灣應該沒有人能夠一對一擋住我」，辛巴賽後受訪時豪言，這一場富邦對他都是兩、三人包夾，就說明一切。「我這一場命中率僅57%，大概是生涯最糟的一場，等我之後體能恢復到更高層級之後，應該會有更好的內容。」
攻城獅總教練林冠綸透露，辛巴和大勝都是近期才隔離出關，今天是他們和球隊第一次正式配合，相信之後在更多的磨合之後，將能打出更好的內容。而辛巴則是期許未來能吃下更多時間，恢復體態、為球隊做出更多貢獻。
而富邦總教練許晉哲也坦言辛巴這一場的確在數據上比德古拉更佔優勢，不過自己並不在意，因為這是場熱身賽，他也覺得團隊的化學效應會比個人發揮來得重要。
不過辛巴雖然噸位更重，不過德古拉這一場也利用自己的射程，多次在對方面前跳投得手。他表示自己也在賽前為這場比賽做了很多準備，但也是要親自到場上才能學到東西。